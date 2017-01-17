Климкин разъяснил, в чем Украина обвиняет РФ в Гааге и что от нее требует

Украина в своем иске в Международном суде обвиняет Россию в актах терроризма, а также требует от нее немедленно вернуть контроль над захваченными территориями. Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Павел Климкин, передает 112.ua.

Министр перечислил террористические атаки, которые Россия совершила на территории Украины.

"Я хочу четко подчеркнуть, в чем мы обвиняем Россию. Ми считаем, что при поддержке РФ, были совершены такие акты терроризма: сбивание самолета малазийских авиалиний, обстрелы жилых районов Мариуполя, когда убили 30 человек, обстрелы жилых районов Краматорска, уничтожение гражданского пассажирского автобуса в Волновахе, взрыв во время Марша Единства в Харькове, это все акты терроризма", – рассказал Климкин.

Также дипломат назвал требования к России, которые будут учитываться в суде.

"Это безотлагательно прекратить поставки оружия и любых средств помощи, тренировки вооруженных формирований и их финансирование. Вернуть Украине контроль над участком украино-российской границы с целью предупреждения актов терроризма", – сказал Климкин.

"Когда мы подаем такой иск, конечно, мы хотим, чтобы мир и в данном случае Международный суд ООН, который является высшей судебной инстанцией, четко сказал – Россия нарушила международное право. Но потом мы хотим реституции своих прав и, конечно, мы хотим соответствующей компенсации", – отметил глава МИД.

Напомним, вчера, 16 января, Министерство иностранных дел Украины подало иск касательно нарушения Россией Конвенции ООН по противодействию финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Международный суд ООН в Гааге.

В свою очередь в МИД РФ считают, что основной целью Украины изначально является не урегулирование каких-либо разногласий, а поиск повода для обращения против Российской Федерации в Международный Суд.