Климкин в Варшаве встретился с министром обороны Польши

Вчера, 23:11

Климкин вместе с Мацеревичем почтили память президентской четы Леха и Марии Качинских в годовщину Смоленской катастрофы

Павел Климкин и Антони Мацеревич. Фото: twitter.com/UKRinPL
Павел Климкин и Антони Мацеревич. Фото: twitter.com/UKRinPL

В Варшаве состоялась встреча министра иностранных дел Украины Павла Климкина с министром национальной обороны Республики Польша Антони Мацеревичем, передает МИД Украины в Twitter.

Как сообщили в МИД Украины, Климкин вместе с Мацеревичем почтили память президентской четы Леха и Марии Качинских в годовщину Смоленской катастрофы.

Также в рамках визита в Варшаву министр иностранных дел Украины посетил Музей истории польских евреев.
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"Сегодня"

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