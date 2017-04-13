Климкин в Варшаве встретился с министром обороны Польши

Климкин вместе с Мацеревичем почтили память президентской четы Леха и Марии Качинских в годовщину Смоленской катастрофы

В Варшаве состоялась встреча министра иностранных дел Украины Павла Климкина с министром национальной обороны Республики Польша Антони Мацеревичем, передает МИД Украины в Twitter.

Как сообщили в МИД Украины, Климкин вместе с Мацеревичем почтили память президентской четы Леха и Марии Качинских в годовщину Смоленской катастрофы.

.@PavloKlimkin разом з А.Мацеревічем вшанували пам'ять Президентського подружжя Леха і Марії Качинських в 7. роковини Смоленської катастрофи pic.twitter.com/lBek1r4R3W — Ukraine in Poland (@UKRinPL) 12 апреля 2017 г.

Также в рамках визита в Варшаву министр иностранных дел Украины посетил Музей истории польских евреев.