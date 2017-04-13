Климкин в Варшаве встретился с министром обороны Польши
Климкин вместе с Мацеревичем почтили память президентской четы Леха и Марии Качинских в годовщину Смоленской катастрофы
В Варшаве состоялась встреча министра иностранных дел Украины Павла Климкина с министром национальной обороны Республики Польша Антони Мацеревичем, передает МИД Украины в Twitter.
Зустріч @PavloKlimkin з Міністром національної оборони #Польща @MON_GOV_PL А.Мацеревічем. Теми співпраці в галузі оборони і ВТС pic.twitter.com/eIQfmHtUfB— Ukraine in Poland (@UKRinPL) 12 апреля 2017 г.
Как сообщили в МИД Украины, Климкин вместе с Мацеревичем почтили память президентской четы Леха и Марии Качинских в годовщину Смоленской катастрофы.
.@PavloKlimkin разом з А.Мацеревічем вшанували пам'ять Президентського подружжя Леха і Марії Качинських в 7. роковини Смоленської катастрофи pic.twitter.com/lBek1r4R3W— Ukraine in Poland (@UKRinPL) 12 апреля 2017 г.
Также в рамках визита в Варшаву министр иностранных дел Украины посетил Музей истории польских евреев.
У рамках візиту до Варшави Міністр закордонних справ Павло #Клімкін відвідав Музей історії польських євреїв pic.twitter.com/BfvSvoKRn7— MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) 12 апреля 2017 г.
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