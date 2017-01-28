Климпуш-Цинцадзе прокомментировала возможную отмену санкций против РФ

Отмена санкций против России будет большой ошибкой Запада без выполнения Москвой обязательств согласно Минским соглашениям. Об этом заявила в эфире телеканала "112 Украина" вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Она выразила надежду, что западные страны, принимая решение, оценят угрозу своим национальным интересам.

"Каждые полгода, когда проводилось обсуждение в ЕС относительно снятия санкций со РФ, этот процесс никогда не был легким и для нашей дипломатии, и для наших общественных организаций, и народных депутатов. Этот фактаж, который мы приводили относительно того, как Россия не выполняет свои обязательства в рамках Минска. Поэтому я считаю, что это будет чрезвычайной катастрофической ошибкой для Запада, принятие решения о том, что можно отменить санкции без того, чтобы Россия выполнила те условия, из-за нарушения которых санкции были наложены. Надеюсь, что принятие таких решений базируется на адекватной оценке угроз национальных интересов каждого отдельного государства", – сказала Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, как сообщал старший научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council Фабрис Потье, в Белом доме якобы есть распоряжение президента США Дональда Трампа о снятии с России санкций.

Сам же Трамп заявлял, что считает преждевременным говорить о снятии санкций с России, однако рассчитывет на хорошие отношения со всеми странами, в том числе и с Россией.

В свою очередь в Кремле заявили, что ничего не знают по поводу слухов о том, что якобы в Белом доме существует указ президента США Дональда Трампа о снятии санкций с России.