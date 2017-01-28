Климпуш-Цинцадзе прокомментировала возможную отмену санкций против РФ
Вице-премьер выразила надежду, что западные страны, принимая решение, оценят угрозу своим национальным интересам.
Отмена санкций против России будет большой ошибкой Запада без выполнения Москвой обязательств согласно Минским соглашениям. Об этом заявила в эфире телеканала "112 Украина" вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.
Она выразила надежду, что западные страны, принимая решение, оценят угрозу своим национальным интересам.
"Каждые полгода, когда проводилось обсуждение в ЕС относительно снятия санкций со РФ, этот процесс никогда не был легким и для нашей дипломатии, и для наших общественных организаций, и народных депутатов. Этот фактаж, который мы приводили относительно того, как Россия не выполняет свои обязательства в рамках Минска. Поэтому я считаю, что это будет чрезвычайной катастрофической ошибкой для Запада, принятие решения о том, что можно отменить санкции без того, чтобы Россия выполнила те условия, из-за нарушения которых санкции были наложены. Надеюсь, что принятие таких решений базируется на адекватной оценке угроз национальных интересов каждого отдельного государства", – сказала Климпуш-Цинцадзе.
Напомним, как сообщал старший научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council Фабрис Потье, в Белом доме якобы есть распоряжение президента США Дональда Трампа о снятии с России санкций.
Сам же Трамп заявлял, что считает преждевременным говорить о снятии санкций с России, однако рассчитывет на хорошие отношения со всеми странами, в том числе и с Россией.
В свою очередь в Кремле заявили, что ничего не знают по поводу слухов о том, что якобы в Белом доме существует указ президента США Дональда Трампа о снятии санкций с России.
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