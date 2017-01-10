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Когда Украина получит безвизовый режим с ЕС: в МИД установили сроки http://www.segodnya.ua/img/article/7868/30_main.1484045366.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7868/30_tn.1484045366.jpg Политика Ориентиром отмены виз выступают выборы во Франции

Когда Украина получит безвизовый режим с ЕС: в МИД установили сроки

Сегодня, 12:48

Ориентиром отмены виз выступают выборы во Франции

Украина может получить безвизовый режим с ЕС после выборов во Франции. Фото: focus.ua
Украина может получить безвизовый режим с ЕС после выборов во Франции. Фото: focus.ua

Безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом вступит в силу после президентских выборов во Франции весной 2017 года. Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в интервью "Европейской правде".

"Наш таймлайн, по которому мы сейчас движемся к безвизовому режиму(по крайней мере, как я его вижу), говорит о том, что окончательное решение о безвизе будет принято до выборов во Франции. Но оно вступит в силу, скорее всего, не раньше этих выборов", – отметила Зеркаль.

В то же время посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко считает, что Великобритания не готова пойти на упрощение визового режима для украинцев. "К сожалению, правительство Великобритании не готово пойти нам навстречу из-за собственных планов ужесточения контроля за трудовой миграцией", – сказала она в интервью LB.ua.

Напомним, первый тур президентских выборов во Франции состоится 23 апреля, второй – 7 мая.

Ранее в Администрации президента Украины высказали надежду, что Франция не будет затягивать вопрос предоставления безвиза для Украины.
Украина, мид, евросоюз, безвизовый режим, Зеркаль, сроки, безвиз

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