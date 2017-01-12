Команде Трампа может не понравиться, что Украина – любимое "детище" Байдена – эксперт

На сегодняшний день неизвестно, насколько продуктивным станет визит вице-президентом США Джо Байдена в Украину 15 января, потому что пока непонятно, как это может быть интерпретировано уже новой Администрацией Дональда Трампа. Об этом в комментарии "Сегодня.ua" сказала директор Института мировой политики Алена Гетьманчук.

"Этот визит Байдена планировался не один месяц. Насколько мне известно, обсуждались разные даты, они постоянно смещались. Вице-президент сделал Украину одним из ключевых направлений своего вице-президентства, некоторые люди в его окружении даже называли ее "любимым проектом" Байдена. Это похвально, что он приедет и выразит слова поддержки. Но я не знаю, сколько в этом визите добавленной стоимости, потому что неизвестно, как это может быть интерпретировано, скажем уже новой Администрацией. Мы пребываем в такой ситуации, что для того, чтобы получить поддержку новой Администрации, необязательно афишировать и демонстрировать привязанность старой Администрации к Украине. Поэтому этот визит может бумерангом сыграть в контексте налаживания контактов с новой Администрацией если это будет интерпретировано ними именно так, что Украина была любимым детищем старой Администрации, непосредственно вице-президента Байдена", – считает Алена Гетьманчук.

Напомним, сегодня пресс-служба Администрации президента Украины сообщила, что 15 января Петр Порошенко проведет встречу с вице-президентом США Джозефом Байденом в рамках его визита в Украину.