Комитет по нацбезопасности и обороне просит Раду исключить Савченко из его состава
"За" соответствующее решение сегодня на заседании комитета проголосовали 8 из 12 народных депутатов
Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны будет рекомендовать рассмотреть в сессионном зале парламента проект постановления об исключении народного депутата Надежды Савченко из этого комитета.
"За" соответствующее решение сегодня на заседании комитета проголосовали 8 из 12 народных депутатов.
Такое решение было принято после заслушивания информации от СБУ о неполномочных действиях Савченко в решении вопроса об освобождении заложников и публикации списков их фамилий.
Ранее Комитет по вопросам регламента Верховной Рады Украины принял решение рекомендовать определиться с позицией по проекту постановления об исключении народного депутата Надежды Савченко из состава комитета по вопросам национальной безопасности и обороны путем вынесения на голосование в сессионном зале.
Как сообщалось, 13 декабря 2016 года комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны направил обращение в Службу безопасности Украины относительно проверки информации о встрече члена комитета Савченко с главарями так называемых "ЛНР" и "ДНР" Игорем Плотницким и Александром Захарченко в Минске.
15 декабря группа народных депутатов из различных фракций Верховной Рады Украины, которые, в том числе, являются членами комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, подготовила проект постановления об исключении Савченко из состава этого комитета.
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