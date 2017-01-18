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Комитет по нацбезопасности и обороне просит Раду исключить Савченко из его состава http://www.segodnya.ua/img/article/7894/99_main.1484750896.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7894/99_tn.1484750896.jpg Политика "За" соответствующее решение сегодня на заседании комитета проголосовали 8 из 12 народных депутатов

Комитет по нацбезопасности и обороне просит Раду исключить Савченко из его состава

Сегодня, 16:44

"За" соответствующее решение сегодня на заседании комитета проголосовали 8 из 12 народных депутатов

Надежда Савченко. Фото: ТАСС
Надежда Савченко. Фото: ТАСС

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны будет рекомендовать рассмотреть в сессионном зале парламента проект постановления об исключении народного депутата Надежды Савченко из этого комитета.

"За" соответствующее решение сегодня на заседании комитета проголосовали 8 из 12 народных депутатов.

Такое решение было принято после заслушивания информации от СБУ о неполномочных действиях Савченко в решении вопроса об освобождении заложников и публикации списков их фамилий.

Ранее Комитет по вопросам регламента Верховной Рады Украины принял решение рекомендовать определиться с позицией по проекту постановления об исключении народного депутата Надежды Савченко из состава комитета по вопросам национальной безопасности и обороны путем вынесения на голосование в сессионном зале.

Как сообщалось, 13 декабря 2016 года комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны направил обращение в Службу безопасности Украины относительно проверки информации о встрече члена комитета Савченко с главарями так называемых "ЛНР" и "ДНР" Игорем Плотницким и Александром Захарченко в Минске.

15 декабря группа народных депутатов из различных фракций Верховной Рады Украины, которые, в том числе, являются членами комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, подготовила проект постановления об исключении Савченко из состава этого комитета.
Донбасс, Верховная Рада, комитет, постановление, савченко

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Источник:

УНИАН

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