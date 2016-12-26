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Конфликт Израиля и Украины: МИД вызвал израильского посла на разговор – СМИ http://www.segodnya.ua/img/article/7831/80_main.1482755002.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7831/80_tn.1482755002.jpg Политика Согласно информации, в ходе встречи украинская сторона выступила с призывом "прекратить раздувать антиукраинскую истерию"

Конфликт Израиля и Украины: МИД вызвал израильского посла на разговор – СМИ

Сегодня, 14:20

Согласно информации, в ходе встречи украинская сторона выступила с призывом "прекратить раздувать антиукраинскую истерию"

Конфликт Израиля и Украины продолжается. Фото: telegraf.com.ua
Конфликт Израиля и Украины продолжается. Фото: telegraf.com.ua

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Израиля в Киеве для разъяснения ситуации с голосованием за резолюцию Совета безопасности ООН, сообщил источник в МИД.

"Посла Израиля вызвали в МИД Украины для предоставления объяснения относительно отмены визита украинского премьера в Израиль", – рассказал собеседник агентства.

Согласно информации, в ходе встречи украинская сторона выступила с призывом "прекратить раздувать антиукраинскую истерию".

Как сообщалось, премьер-министр Украины Владимир Гройсман перенес визит в Израиль, который ранее планировался на 27-28 декабря, на неопределенный срок. По информации агентства, отмена визита связана с ситуацией вокруг голосования в СБ ООН по резолюции, которая призвала Израиль прекратить строительство поселений на палестинских территориях. Из 15 членов Совбеза ООН 14, включая Украину, проголосовали за резолюцию и только США воздержались, но при этом не воспользовались своим правом вето.

Израильская сторона сразу достаточно негативно отреагировала на результаты этого голосования, в том числе в израильских СМИ распространяется немало критики в адрес позиции Украины в данной ситуации.

Напомним, 23 декабря Совбез ООН принял резолюцию, в которой говорится, что создание Израилем поселений на оккупированной палестинской территории "не имеет юридической силы и является вопиющим нарушением международного права".

Ее поддержали 14 членов Совбеза, в том числе Украина. США, которые ранее блокировали подобные проекты, воздержались. Авторами документа являются Малайзия, Новая Зеландия, Сенегал и Венесуэла.

После того, как Украина поддержала резолюцию, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу отменил запланированный визит украинского премьер-министра Владимира Гройсмана.

Как сообщалось, 19 декабря Израиль поддержал резолюцию Генеральной Ассамблеи, согласно которой Россия признается государством-агрессором, а Крым – временно оккупированной территорией.

Руководитель группы Верховной Рады по межпарламентским связям с Израилем Георгий Логвинский заявил, что в парламенте очень много людей не поддерживает позицию МИД Украины по Израилю.
Израиль, Украина, мид, ООН, резолюция

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Источник:

Интерфакс-Украина

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