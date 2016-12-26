Конфликт Израиля и Украины: МИД заявляет, что визит Гройсмана в Тель-Авив состоится

Как отмечается, сегодня стороны обсудили дальнейшее развитие двусторонних отношений в ситуации, которая сложилась после голосования в СБ ООН

В ходе встречи с послом Израиля Элиава Белоцерковским в МИД Украины стороны обсудили отложенный визит в Тель-Авив главы украинского правительство Владимира Гройсмана. Об этом сообщила спикер МИД Украины Марьяна Беца, сообщает "112 Украина".

"Подробно обсуждали, но я думаю, в любом случае этот визит состоится", – заявила Беца.

Ранее сообщалось, что 26 декабря 2016 года МИД Украины посетил посол Израиля Элиава Белоцерковский для обсуждения дальнейшего развития двусторонних отношений в ситуации, которая сложилась после принятия СБ ООН резолюции о положении на Ближнем Востоке.

"С украинской стороны было высказано разочарование по поводу эмоциональной реакции отдельных израильских чиновников и политиков на результаты голосования в Нью-Йорке. Послу Израиля предоставлены разъяснения относительно мотивов, которые обусловили позицию делегации Украины в поддержку этого проекта. Отмечено, что Украина придерживается последовательной позиции по урегулированию израильско-палестинского конфликта, которую неоднократно обнародовала в различных форматах", – говорится в сообщении.

Как отмечается, по итогам встречи стороны договорились сделать все возможное для того, чтобы предотвратить повышение градуса дискуссии в украинском и израильском обществе.

Напомним, 23 декабря Совбез ООН принял резолюцию, в которой говорится, что создание Израилем поселений на оккупированной палестинской территории "не имеет юридической силы и является вопиющим нарушением международного права".

Ее поддержали 14 членов Совбеза, в том числе Украина. США, которые ранее блокировали подобные проекты, воздержались. Авторами документа являются Малайзия, Новая Зеландия, Сенегал и Венесуэла.

После того, как Украина поддержала резолюцию, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу отменил запланированный визит украинского премьер-министра Владимира Гройсмана.

Как сообщалось, 19 декабря Израиль поддержал резолюцию Генеральной Ассамблеи, согласно которой Россия признается государством-агрессором, а Крым – временно оккупированной территорией.

Руководитель группы Верховной Рады по межпарламентским связям с Израилем Георгий Логвинский заявил, что в парламенте очень много людей не поддерживает позицию МИД Украины по Израилю.