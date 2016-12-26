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Конфликт Израиля и Украины: в Раде жестко прокомментировали действия МИДа http://www.segodnya.ua/img/article/7831/13_main.1482748544.png http://www.segodnya.ua/img/article/7831/13_tn.1482748544.png Политика По словам Логвинского, когда Украина не поддержала Израиль, это выглядело очень странно на международной арене

Конфликт Израиля и Украины: в Раде жестко прокомментировали действия МИДа

Сегодня, 12:30

По словам Логвинского, когда Украина не поддержала Израиль, это выглядело очень странно на международной арене

Логвинский. Фото: 112.ua
Логвинский. Фото: 112.ua

В парламенте очень много людей не поддерживает позицию МИД Украины по Израилю. Об этом заявил депутат от фракции "Народный фронт", руководитель группы ВР по межпарламентским связям с Израилем Георгий Логвинский в эфире телеканала "112 Украина".

"Когда Украина не поддержала Израиль, это выглядело очень странно на международной арене. Нельзя проводить аналогии оккупации Крыма с ситуацией, которая происходит в Израиле… В парламенте очень много людей не поддерживают позицию представителей МИД. Я думаю, что в ближайшее время об этом будут официальные заявления", – считает Логвинский.

Также депутат отметил, что не поддерживает премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который дал указание всем главам министерств на протяжении ближайших трех недель не совершать визитов в страны, проголосовавшие против Израиля в Совете безопасности ООН, и не проводить никаких встреч с министрами из этих стран.

"Я осуждаю Нетаньяху за подобные вещи. Этот визит был не только Гройсмана. Я тоже был членом делегации этого визита. Отменили не только поездку, а и разорвали определенные функции отношений… Ставить вопрос о подобных мерах дипломатического давления друг на друга, это неправильно", – отметил депутат.

Как рассказал Логвинский, в рамках визита планировалась встреча с премьер-министром, президентом Израиля, с министром обороны.

"Был специально организован почетными консулами Украины в Израиле прием для бизнес-элит, где израильские бизнесмены рассматривали инвест-проекты в Украине. Должно было быть продвижение в вопросе снятия ограничений для подписания договора свободной торговли. Был целый ряд процессов…По моей информации, Гройсман пытался переубедить отдельных лиц, чтобы Украина воздержалась во время этого голосования", – отметил он.

В то же время депутат, первый замглавы группы ВР по межпарламентским связям с Израилем Борислав Береза прогнозирует, что отношения Украины и Израиля наладятся.

"Я могу сказать, что Украина, Израиль переживут это голосование и в перспективе отношения наших стран наладятся. Самое главное, чтобы к улучшению не подключался МИД, потому что это структура, которая показывает свою некомпетентность и фактически проводит голосование с предсказуемым результатом накануне визита премьер-министра, ну, компетенция МИДа под большим вопросом", – отметил он.

Напомним, 23 декабря Совбез ООН принял резолюцию, в которой говорится, что создание Израилем поселений на оккупированной палестинской территории "не имеет юридической силы и является вопиющим нарушением международного права".

Ее поддержали 14 членов Совбеза, в том числе Украина. США, которые ранее блокировали подобные проекты, воздержались. Авторами документа являются Малайзия, Новая Зеландия, Сенегал и Венесуэла.

После того, как Украина поддержала резолюцию, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу отменил запланированный визит украинского премьер-министра Владимира Гройсмана.

Как сообщалось, 19 декабря Израиль поддержал резолюцию Генеральной Ассамблеи, согласно которой Россия признается государством-агрессором, а Крым – временно оккупированной территорией.
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