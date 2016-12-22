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Кононенко: Украина готова отказаться от угля из "ДНР" и "ЛНР" http://www.segodnya.ua/img/article/7819/33_main.1482399114.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7819/33_tn.1482399114.jpg Политика На сегодня стабилизировался энергетический баланс страны, поэтому есть предпосылки и возможности не использовать уголь с оккупированных территорий, считает политик

Кононенко: Украина готова отказаться от угля из "ДНР" и "ЛНР"

Сегодня, 11:28

На сегодня стабилизировался энергетический баланс страны, поэтому есть предпосылки и возможности не использовать уголь с оккупированных территорий, считает политик

Уголь из &quot;Л/ДНР&quot; может оказаться не востребован. Фото: &quot;Сегодня&quot;
Уголь из "Л/ДНР" может оказаться не востребован. Фото: "Сегодня"

Украина вынуждена была закупать уголь на оккупированных территориях Донбасса, однако теперь может себе позволить отказаться от него. Об этом в интервью телеканалу "112 Украина" рассказал первый заместитель главы фракции БПП Игорь Кононенко.

По его словам, Украина вынуждена была закупать из оккупированных территорий уголь, чтоб не оставить украинцев без электроэнергии.

"Покупая уголь на оккупированной территории, мы выбираем между плохим и очень плохим. Плохо брать уголь на оккупированных территориях, но намного хуже, если наши граждане останутся без тепла и электроэнергии, и особенно в зимний период", – рассказал Кононенко.

Однако он отметил, что прошло время, и сейчас уже Украина готова к тому, чтобы отказаться от угля с оккупированных территорий.

"Сегодня стабилизировался энергетический баланс страны, есть предпосылки и возможности использовать уголь, который добывается на территории Украины, в том числе Западной Украины. Есть специфика угля, но на сегодняшний день появились дополнительные возможности по закупке угля с ЮАР, и есть возможности, по логистике, закупать уголь в КНР. Разница в цене снизилась, поэтому я считаю, что сейчас мы подошли к тому, чтобы отказаться от закупок угля с оккупированных территорий", – добавил политик.

Ранее министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявлял, что Украина взамен на поставки электроэнергии на оккупированные территории Донбасса получает от оккупантов уголь.
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