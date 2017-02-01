Контактная группа соберется на переговоры об Авдеевке

Ситуацию в городе Украина уже обсуждила с представителями ОБСЕ

Заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске состоится в среду, сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, второго президента Леонида Кучмы Дарья Олифер.

"Заседание Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференции вчера не состоялось в связи с отсутствием представителей ОРДЛО и России. Заседание Трехсторонней контактной группы в Минске состоится сегодня в 15:00", – сказала Олифер.

Также, спикер сообщила, что украинская сторона обсудила обострение ситуации возле Авдеевки с главой СММ ОБСЕ в Украине, координатором рабочей подгруппы по безопасности Эртугрулом Апаканом, специальным представителем действующего главы ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартином Сайдиком и военными представителями Украины и России в СЦКК.

Как сообщали источники, вчера представители Российской Федерации сорвали скайп-конференцию Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, созванную по инициативе украинской стороны из-за обострения ситуации в Авдеевке.

Поручени, организовать переговоры ТКГ 31 января в связи с обострением ситуации вокруг Авдеевки давал президент Украины Петр Порошенко.

Как сообщалось, с 29 января в районе Авдеевки не утихают бои, боевики обстреливают позиции сил ВСУ дома мирных жителей из артиллерии, а в самом городе из-за обстрелов со стороны боевиков нет света и заканчивается тепло.