Контактная группа соберется на переговоры об Авдеевке
Ситуацию в городе Украина уже обсуждила с представителями ОБСЕ
Заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске состоится в среду, сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, второго президента Леонида Кучмы Дарья Олифер.
"Заседание Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференции вчера не состоялось в связи с отсутствием представителей ОРДЛО и России. Заседание Трехсторонней контактной группы в Минске состоится сегодня в 15:00", – сказала Олифер.
Также, спикер сообщила, что украинская сторона обсудила обострение ситуации возле Авдеевки с главой СММ ОБСЕ в Украине, координатором рабочей подгруппы по безопасности Эртугрулом Апаканом, специальным представителем действующего главы ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартином Сайдиком и военными представителями Украины и России в СЦКК.
Как сообщали источники, вчера представители Российской Федерации сорвали скайп-конференцию Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, созванную по инициативе украинской стороны из-за обострения ситуации в Авдеевке.
Поручени, организовать переговоры ТКГ 31 января в связи с обострением ситуации вокруг Авдеевки давал президент Украины Петр Порошенко.
Как сообщалось, с 29 января в районе Авдеевки не утихают бои, боевики обстреливают позиции сил ВСУ дома мирных жителей из артиллерии, а в самом городе из-за обстрелов со стороны боевиков нет света и заканчивается тепло.
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