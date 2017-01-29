Козырь в торгах: Геращенко рассказала, почему РФ блокирует освобождение пленных

Сегодня, 14:04

По мнению вице-спикера, для Москвы вопрос освобождения заложников – это "козырь в торгах за снятие санкций"

Ирина Геращенко. Фото: Facebook
Ирина Геращенко. Фото: Facebook

Вице-спикер украинского парламента, представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Ирина Геращенко заявляет, что вопрос освобождения заложников на оккупированных территориях Украины и политзаключенных, находящихся в тюрьмах РФ, фактически заблокирован с сентября. 

Об этом она сообщила на своей страничке в Facebook.

"Выполнение Минских соглашений было заблокировано РФ и марионеточными "руководителями республик" и потому, что РФ не собирается пока уходить с Донбасса ... Кремль откровенно ждал, что новая администрация в США может быть более лояльной. А еще Кремль ожидает, что 2017-й принесет более лояльные правительства в ряде европейских стран. Именно поэтому с сентября фактически заблокирован вопрос освобождения заложников", – заявила Геращенко.

По мнению вице-спикера, для Москвы вопрос освобождения заложников – это "козырь в торгах за снятие санкций".

"Речь идет и о политзаключенных в РФ, и о заложниках на оккупированных территориях. Плохо, что мир позволяет Кремлю, который более 2 лет незаконно удерживает украинцев, использовать заложников как элемент торга", – добавила политик и отметила важность солидарной позиции стран ЕС о санкциях, которые должны продолжаться до полного выполнения Минских соглашений.

При этом, по словам Геращенко, безопасность и гуманитарные вопросы должны быть первоочередными.
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