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Кравчук оценил восстановление ядерного потенциала http://www.segodnya.ua/img/article/7884/26_main.1484505989.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7884/26_tn.1484505989.jpg Политика Как известно, Украина официально потеряла ядерный статус 2 июня 1996 года

Кравчук оценил восстановление ядерного потенциала

Сегодня, 20:46

Как известно, Украина официально потеряла ядерный статус 2 июня 1996 года

Леонид Кравчук, фото newsonline24.com.ua
Леонид Кравчук, фото newsonline24.com.ua

В мое время восстановление ядерного потенциала стоило бы 45 млрд долл., сейчас – все 100. Об этом заявил первый президент Украины Леонид Кравчук, передает телеканал "112 Украина".

"Тогда, когда ставился вопрос в мое время, мы считали, что восстановление ядерного оружия – 45 млрд долл. Я думаю, сейчас это все 100. Я не знаю, где эти господа видят такие деньги сейчас, если взять чисто финансово. Теоретически государство может изготовить ядерное оружие. Может Северная Корея, может и Украина. Если бы были деньги, были соответствующие условия, я бы посмотрел, как к этому относится мир. Я убежден, и тогда, я сейчас Европа и США были бы категорически против увеличения на карте мира ядерных государств. Я был бы против еще по одной причине. Я верю, что ядерное оружие, любое оружие массового уничтожения не является главным фактором, чтобы обеспечить мир. Мир обеспечивается без оружия. Переговорами, дипломатическим путем. Если, как говорят, на стене в театре висит ружье, оно выстрелит. Так и здесь", – заявил Кравчук.

Напомним, фундаментальные принципы безъядерности ( "не принимать, не производить и не приобретать ядерного оружия") был заложен в Декларации о государственном суверенитете Украины, принятой Верховной Радой УССР 16 июля 1990 года.

16 ноября 1994 Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 года. Этими действиями было утверждено, что Украина является собственником всего ядерного оружия, которое получило в наследство от СССР и намерено полностью от него избавиться, используя в дальнейшем атомную энергию исключительно в мирных целях. В обмен на это крупнейшие ядерные державы должны были гарантировать Украине безопасность и исключения любых форм агрессии или давления.

Несмотря на присоединение к Договору о нераспространении ядерного оружия и обязательства Украины всех ядерных вооружений на ее территории, 5 декабря 1994 между Украиной, РФ, Великобританией и США был подписан так называемый Будапештский меморандум, по которому ранее перечисленные государства-участницы должны были уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины, воздерживаться от любых проявлений агрессии в отношении Украины, в том числе и от экономического давления. 2 июня 1996 года Украина официально потеряла ядерный статус.

В МИД Украины после начала агрессии РФ неоднократно заявляли, что Россия игнорирует положения устава ООН и не соблюдает свои обязательства по Будапештскому меморандуму. В то же время в МИД РФ заявляют, что страна не нарушала Будапештский меморандум.

Депутаты от "Свободы" 23 июля 2014 года  зарегистрировали проект постановления относительно восстановления Украиной статуса ядерного государства.
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