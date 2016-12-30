Кравчук рассказал, как впервые встретил Путина в малиновом пиджаке

Экс-президент первый раз встретил Путина в Беларуси, но еще не знал, кто это такой

Первый президент Украины рассказал, что когда первый раз встретился с Владимиром Путиным, не знал кто это, но ему понравился его малиновый пиджак. Об этом он рассказал в интервью изданию "ГОРДОН".

По его словам, он впервые встретил Путина в Беларуси, но еще не знал, кто это такой.

"Дважды, но особо не разговаривали ... Один раз в Беларуси, когда вместе с Ельциным туда мэр Ленинграда Анатолий Собчак приехал – Путин у него каким-то шнурком был. Я на человека в малиновом пиджаке с сумочкой внимание обратил. "Кто это?" – Спросил. "Владимир Путин", – ответили мне. Помощником или кем он тогда был (заместителем Собчака – ред.). Но я к нему не подходил. Очень красивый (смеется), ультрасовременный (малиновый пиджак – ред.). Тогда все бизнесмены (носили – ред.), все крутые…", – рассказал Кравчук.

Экс-президент вспомнил, что во второй раз Путин приехал в Киев на торжества в честь 60-летия освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков накануне первого тура президентских выборов, когда Янукович его конфетой на трибуне угостить хотел.

Ранее Леонид Кравчук рассказывал, чего Путин добивается на Донбассе. Он считает, что российскому лидеру не нужен "замороженный конфликт", он планирует изматывать Украину и ее ресурсы.