Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости политики Новости политики
Кравчук рассказал, как впервые встретил Путина в малиновом пиджаке http://www.segodnya.ua/img/article/7847/75_main.1483107675.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7847/75_tn.1483107675.jpg Политика Экс-президент первый раз встретил Путина в Беларуси, но еще не знал, кто это такой

Кравчук рассказал, как впервые встретил Путина в малиновом пиджаке

Сегодня, 16:16

Экс-президент первый раз встретил Путина в Беларуси, но еще не знал, кто это такой

Путин в малиновом пиджаке. Фото: скриншот
Путин в малиновом пиджаке. Фото: скриншот

Первый президент Украины рассказал, что когда первый раз встретился с Владимиром Путиным, не знал кто это, но ему понравился его малиновый пиджак. Об этом он рассказал в интервью изданию "ГОРДОН".

По его словам, он впервые встретил Путина в Беларуси, но еще не знал, кто это такой.

"Дважды, но особо не разговаривали ... Один раз в Беларуси, когда вместе с Ельциным туда мэр Ленинграда Анатолий Собчак приехал – Путин у него каким-то шнурком был. Я на человека в малиновом пиджаке с сумочкой внимание обратил. "Кто это?" – Спросил. "Владимир Путин", – ответили мне. Помощником или кем он тогда был (заместителем Собчака – ред.). Но я к нему не подходил. Очень красивый (смеется), ультрасовременный (малиновый пиджак – ред.). Тогда все бизнесмены (носили – ред.), все крутые…", – рассказал Кравчук.

Экс-президент вспомнил, что во второй раз Путин приехал в Киев на торжества в честь 60-летия освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков накануне первого тура президентских выборов, когда Янукович его конфетой на трибуне угостить хотел.

Ранее Леонид Кравчук рассказывал, чего Путин добивается на Донбассе. Он считает, что российскому лидеру не нужен "замороженный конфликт", он планирует изматывать Украину и ее ресурсы.
Путин, Кравчук, встреча, экс-президент, пиджак

Вы сейчас просматриваете новость "Кравчук рассказал, как впервые встретил Путина в малиновом пиджаке ". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Крым тесно связан с Украиной. Фото: newsader.com

Кравчук: Крыму не выжить без Украины

Сегодня, 15:41

У оккупантов нет плана развития полуострова, так как он сильно связан с Украиной, считает экс-президент

Политика

Леонид Кравчук. Фото: Григорий Салай, "Сегодня"

Кравчук: Все российские лидеры считали Крым российским

Сегодня, 15:19

Ельцин, Горбачев, Черненко, Андропов империалисты, считающие, что территории нужно отбирать, причем силой

Политика

Захарченко и Плотницкий. Фото: "Обозреватель"

Кравчук прокомментировал возможность переговоров с главарями "ДНР" и "ЛНР"

13 Декабря, 16:47

Говорить с лидерами боевиков нет никакого смысла, так как они не являются самостоятельными фигурами и курируются из Кремля, считает экс-президент

Политика

РФ не выгодна большая война против Украины. Фото: 0642.ua

Кравчук пояснил, почему РФ не пойдет на полномасштабную войну с Украиной

13 Декабря, 16:33

Россия будет обречена, если решится на широкомасштабное наступление в Украине, считает экс-президент

Политика

Подписание Беловежских соглашений. 8 декабря 1991 года. Фото: wikipedia.org

Подписанты Беловежских соглашений отказались от их выполнения - Кравчук

1 Декабря, 15:56

Первый президент вспомнил, как сразу после подписания начались разговоры о "создании новых союзов"

Политика

Владимир Путин. Фото: AFP

Кравчук рассказал, чего добивается Путин в "нормандском формате"

21 Октября, 16:32

Если формат переговоров изменится, то в него войдут еще два-три участника, на что Кремль категорически не согласен

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.