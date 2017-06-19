Кравчук рассказал о советах Януковичу во время революции

Во время Евромайдана с экс-гарантом встречались еще и Кучма с Ющенко, вспомнил Кравчук

Бывшему президенту Украины Виктору Януковича советовали во время эскалации ситуации на Майдане в 2014 году отправить в отставку все правительство вместе с тогда еще премьер-министром Николаем Азаровым. Об этом рассказал первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "112 Украина", который давал соответствующие советы беглому гаранту.

По его словам, он вместе с экс-президентами Виктором Ющенко и Леонидом Кучмой давали Януковичу советы, как разрешить конфликт с людьми на Майдане.

"Я не принимал участия в этих вопросах, которые решались тогда на Майдане. Ни через МВД, ни через Администрацию президента. Частично мы касались этой темы: Кучма, я, Ющенко встречались с Януковичем и советовали ему некоторые вещи. Первый совет – уволить с должностей все силовые структуры. Когда начались эти вещи на Майдане, уволить, заменить все силовые структуры. Я советовал ему отправить в отставку все правительство. Различными способами. Говорю, если есть какие-то сомнения, договоритесь, чтобы господин Азаров сам ушел в отставку… Были абсолютно конкретные советы, чтобы не допустить кровопролития, чтобы мирным путем сменить власть. Я видел, что могут быть большие осложнения, они, к сожалению, подтвердились", – рассказал Кравчук.

Он напомнил, что за свою жизнь пережил четыре оккупации Украины…

"Польскую, советскую, немецкую, сейчас я переживаю четвертую – российскую. Я знаю, что такое оккупация. Это "ты – никто", "ты – раб". Я с детства это почувствовал", – подчеркнул Кравчук.

Ранее Кравчук рассказывал, Виктор Янукович совершил немало ошибок на посту главы государства, но главная его проблема, что он решил стать президентом.

"Наверное, если бы он не стал президентом, он бы для Украины сделал много полезного. Это человек, которого нужно было каждый день контролировать. А став президентом, он лишился контроля и действовал так, как считал нужным, а не так, как требовали законы Конституции", – говорил экс-президент.