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Кравчук: Все российские лидеры считали Крым российским http://www.segodnya.ua/img/article/7847/44_main.1483104202.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7847/44_tn.1483104202.jpg Политика Ельцин, Горбачев, Черненко, Андропов империалисты, считающие, что территории нужно отбирать, причем силой

Кравчук: Все российские лидеры считали Крым российским

Сегодня, 15:19

Ельцин, Горбачев, Черненко, Андропов империалисты, считающие, что территории нужно отбирать, причем силой

Леонид Кравчук. Фото: Григорий Салай, &quot;Сегодня&quot;
Леонид Кравчук. Фото: Григорий Салай, "Сегодня"

Российские и советские лидеры признавали Крым российским и считали, что территории они могут только забирать, а не отдавать. Об этом рассказал в интервью изданию "ГОРДОН" первый президент Украины Леонид Кравчук.

По его словам, первый президент России Борис Ельцин, после распада СССР, придерживался мнения, что Крым – это Россия.

"Ельцин не требовал, но настаивал: "Крым – это Россия". И Горбачев в таком же духе высказывался – я эту тему со многими поднимал. Ельцин, Горбачев, Черненко, Андропов совершенно разные люди, но в одном одинаковы – империалисты, то есть не отдавать территории должны, а забирать, причем не через дискуссию и убеждение, а силой, и пример с Крымом – тому подтверждение. Они все и сегодня так считают... Путин официально заявляет, что Украина – неестественное государство, это его слова, и как таковое перспектив оно не имеет. Он и Европе говорит: "Зачем вы с ними связываетесь – это же неперспективное государство. С нами работать надо, а не с Украиной", – рассказал Кравчук.

Напомним, Генеральная Ассамблея ООН 19 декабря приняла резолюцию, согласно которой Россия признается государством агрессором, а Крым – временно оккупированной территорией.

Кроме того, 12 октября Парламентская ассамблея Совета Европы приняла две резолюции по Украине, в которых российско-украинская война называется "российской агрессией" и содержится призыв к РФ вывести свои войска из Донбасса. Речь идет об отчете чешского депутата Кристины Зеленковой "Политические последствия российской агрессии в Украине", за который проголосовали 73 члена ПАСЕ, и отчете немецкого политика Мариэллы Векк. "Средства правовой защиты в случаях нарушений прав человека на оккупированных украинских территориях, не подконтрольных украинской власти", за который проголосовали 87 членов ПАСЕ.

В свою очередь в Евросоюзе также признают Крым украинским. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Европа не признает аннексию Россией украинского Крыма и настаивает на возвращении его в состав Украины.
россия, Крым, Кравчук, горбачев, Ельцин, рф

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