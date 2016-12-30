Кравчук: Все российские лидеры считали Крым российским

Российские и советские лидеры признавали Крым российским и считали, что территории они могут только забирать, а не отдавать. Об этом рассказал в интервью изданию "ГОРДОН" первый президент Украины Леонид Кравчук.

По его словам, первый президент России Борис Ельцин, после распада СССР, придерживался мнения, что Крым – это Россия.

"Ельцин не требовал, но настаивал: "Крым – это Россия". И Горбачев в таком же духе высказывался – я эту тему со многими поднимал. Ельцин, Горбачев, Черненко, Андропов совершенно разные люди, но в одном одинаковы – империалисты, то есть не отдавать территории должны, а забирать, причем не через дискуссию и убеждение, а силой, и пример с Крымом – тому подтверждение. Они все и сегодня так считают... Путин официально заявляет, что Украина – неестественное государство, это его слова, и как таковое перспектив оно не имеет. Он и Европе говорит: "Зачем вы с ними связываетесь – это же неперспективное государство. С нами работать надо, а не с Украиной", – рассказал Кравчук.

Напомним, Генеральная Ассамблея ООН 19 декабря приняла резолюцию, согласно которой Россия признается государством агрессором, а Крым – временно оккупированной территорией.

Кроме того, 12 октября Парламентская ассамблея Совета Европы приняла две резолюции по Украине, в которых российско-украинская война называется "российской агрессией" и содержится призыв к РФ вывести свои войска из Донбасса. Речь идет об отчете чешского депутата Кристины Зеленковой "Политические последствия российской агрессии в Украине", за который проголосовали 73 члена ПАСЕ, и отчете немецкого политика Мариэллы Векк. "Средства правовой защиты в случаях нарушений прав человека на оккупированных украинских территориях, не подконтрольных украинской власти", за который проголосовали 87 членов ПАСЕ.

В свою очередь в Евросоюзе также признают Крым украинским. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Европа не признает аннексию Россией украинского Крыма и настаивает на возвращении его в состав Украины.