Кравчук: Вторжение России в Украину зафиксировано в российских документах

Вторжение российских войск на территорию Украины в 2014 году официально задокументировано Госдумой РФ, когда она разрешила президенту Владимиру Путину вводить войска в соседнее государство. Об этом в публикации для "ГОРДОН", посвященной 26-летию независимости страны, написал первый президент Украины Леонид Кравчук.

По его словам, настоящие факты войны России против Украины на Донбассе, аннексии украинского Крыма достаточно известны и зафиксированы в российских государственных документах.

"Вспомним 2014 год. Российский парламент дает согласие президенту Владимиру Путину ввести в Украину российские вооруженные силы для защиты русского населения, проживающего на территории Украины и являющегося гражданами Украины. Путин воспользовался решением парламента и фактически ввел российские войска в Украину, грубо нарушив суверенитет и территориальную целостность Украины, а также принципы международного права. Таким образом, Путин ввел российские войска в Украину по решению парламента, и разговоры о том, что они появились на украинской земле как-то неизвестно откуда, – просто политическое фиглярство Кремля", – пишет Кравчук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Оставит ли Путин Донбасс в покое: в России объяснили

Он отметил, что Кремль, испугавшись реакции мировой общественности, начали использовать гибридную войну, делая вид, что к войне на Донбассе Россия не имеет отношения.

Как рассказывал президент Украины Петр Порошенко, Путин может остановить войну на Донбассе, а для этого он должен приказать своим войскам и поддерживаемым Кремлем местным боевикам прекратить огонь.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.