Кравчук: Вторжение России в Украину зафиксировано в российских документах

Сегодня, 10:52

Путину нет смысла отрицать присутствие российских военных на востоке Украины, считает экс-президент

Леонид Кравчук. Фото: из открытых источников
Леонид Кравчук. Фото: из открытых источников

Вторжение российских войск на территорию Украины в 2014 году официально задокументировано Госдумой РФ, когда она разрешила президенту Владимиру Путину вводить войска в соседнее государство. Об этом в публикации для "ГОРДОН", посвященной 26-летию независимости страны, написал первый президент Украины Леонид Кравчук.

По его словам, настоящие факты войны России против Украины на Донбассе, аннексии украинского Крыма достаточно известны и зафиксированы в российских государственных документах.

"Вспомним 2014 год. Российский парламент дает согласие президенту Владимиру Путину ввести в Украину российские вооруженные силы для защиты русского населения, проживающего на территории Украины и являющегося гражданами Украины. Путин воспользовался решением парламента и фактически ввел российские войска в Украину, грубо нарушив суверенитет и территориальную целостность Украины, а также принципы международного права. Таким образом, Путин ввел российские войска в Украину по решению парламента, и разговоры о том, что они появились на украинской земле как-то неизвестно откуда, – просто политическое фиглярство Кремля", – пишет Кравчук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Он отметил, что Кремль, испугавшись реакции мировой общественности, начали использовать гибридную войну, делая вид, что к войне на Донбассе Россия не имеет отношения.

Как рассказывал президент Украины Петр Порошенко, Путин может остановить войну на Донбассе, а для этого он должен приказать своим войскам и поддерживаемым Кремлем местным боевикам прекратить огонь.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.
Россия, Путин, Крым, Донбасс, Кравчук, вторжение, российские войска

Вы сейчас просматриваете новость "Кравчук: Вторжение России в Украину зафиксировано в российских документах ". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия

Владимир Путин. Фото: AFP

Эксперты назвали возможных "преемников" Путина

21 Августа, 07:53

Дмитрий Медведев, Сергей Собянин и Алексей Дюмин вошли в тройку лидеров рейтинга "преемников" президента РФ

Крым

Владимир Балух. Фото: crimeahrg

Мать осужденного в Крыму украинца написала письмо Путину

21 Августа, 15:11

В своем открытом обращении она сообщила о вопиющих фактах преследования ее сына за его украинскую позицию

Россия

Владимир Горбулин. Фото из архива "Сегодня". Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

Советник Порошенко назвал главные ошибки Путина, допущенные в США и Европе

20 Августа, 09:13

Горбулин считает, что руководство РФ пребывает в плену идеи, что отношения между странами зависят от личных договоренностей двух людей 

Россия

Владимир Путин. Фото: AFP

Путин перегнул палку: американские СМИ о большой ошибке Кремля

18 Августа, 18:43

Атака России на американский политический процесс объединила обычно расколотых на два лагеря законодателей

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования