Кремль испытывает Запад на прочность – замглавы АП

Эскалацией конфликта в Авдеевке Донецкой области Кремль испытывает на прочность трансатлантическое партнерство. Такое мнение выразил заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев.

"Он (Кремль) пытается спровоцировать реакцию ЕС и США и таким образом, я считаю, это определенный тест для наших партнеров для того, чтобы засвидетельствовать свою жесткую позицию относительно недопустимости таких провокативных агрессивных действий", – заявил замглавы АП.

"Агрессивные действия России в Авдеевке, обстрел самолета над Черным морем – это как раз испытание Россией порога чувствительности в частности новой администрации США на безопасностные угрозы", – добавил Елисеев.

Напомним, в районе Авдеевки с 29 января идут интенсивные бои, противник применяет тяжелую артиллерию и "Грады", а предприятие "Авдеевский коксохимический завод" из-за повреждений линий электроснабжения находится на грани остановки, что угрожает полным отключением отопления в городе.

31 января состоялось заседание Совета Безопасности ООН, на котором его члены призвали к немедленному возвращению режима прекращения огня на востоке Украины. Они осудили применение оружия, запрещенного Минскими соглашениями на линии соприкосновения.

Также в тот день президент Украины Петр Порошенко провел совещание с главами силовых ведомств Украины по ситуации в Авдеевке. Президент призвал международных партнеров отреагировать на эскалацию конфликта на Донбассе и сообщил о гуманитарной ситуации в регионе.

1 февраля, несмотря на достигнутые договоренности о перемирии, в районе Авдеевки группа ремонтников была обстреляна боевиками.

Тогда же, 1 февраля, в акватории Черного моря в районе Одесского газового месторождения с захваченных буровых вышек российские военные открыли огонь по транспортному самолету Вооруженных сил Украины Ан-26.

Как заявлял главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, Украина передаст в Международный уголовный суд одну из пуль, попавших в самолет ВМС Ан-26 при обстреле Россией над Одесским газовым месторождением в Черном море.