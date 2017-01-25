Кремль понес очередное поражение в ПАСЕ – нардеп

Сегодня, 12:10

Пропутинский французский депутат Мариани безуспешно попытался возглавить подкомитет Ассамблеи по проблемам преступности и борьбы с терроризмом

Логвинский. Фото: соцсети
Логвинский. Фото: соцсети

Украина смогла одержать в ПАСЕ победу над пропутинским депутатом из Франции Тьери Маиани, который баллотировался на пост главы полкомитета ПАСЕ по проблемам преступности и борьбы с терроризмом. Об этом в Facebook сообщил народный депутат Украины, вице-президент ПАСЕ Георгий Логвинский.

"Бывают "друзья по жизни", а бывают такие же враги. Сегодня наш очередной бой с пропутинским французским депутатом Мариани закончился победой Украины – единогласным решением меня избрали главой Подкомитета ПАСЕ по проблемам преступности и борьбы с терроризмом. По планам Кремля, именно этот депутат, – против которого в Украине идет уголовное производство за нарушение наших границ, за визиты в Крым и его лоббирование идей о том, что Крым – это Россия и санкции пора отменить, нарушитель и агент терроризма – должен был стать главой подкомитета ПАСЕ по борьбе с терроризмом. Мы не могли допустить такой плевок в лицо Украины и всей ассамблеи", – написал он.

Как отметил Логвинский, в итоге Мариани потерпел Фиаско.

"Спасибо за единогласное решение подкомитета о моем избрании, и спасибо коллегам из Европейской народной партии за номинирование меня. Сейчас, когда Европа и мир ежедневно лицом к лицу сталкиваются с терроризмом, именно этот Подкомитет ПАСЕ призван сыграть решающую роль на международной арене борьбы с терроризмом. Я буду использовать все новые возможности для защиты прав человека, борьбы с международной преступностью и агрессией, и как следствие – скорейшего возвращения контроля над Крымом и Донбассом!", – написал он.

Ранее народный депутат Украины Георгий Логвинский был избран одним из 17 вице-президентов ПАСЕ на сессии Ассамблеи в Страсбурге.

А главу постоянной украинской делегации в ПАСЕ, народного депутата Владимира Арьева переизбрали председателем комитета Ассамблеи по вопросам культуры, образования, науки и медиа.

Напомним, РФ так и не смогла добиться пересмотра регламента ПАСЕ и отказалась участвовать в заседаниях Асссамблеи в 2017 году.
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Источник:

"Сегодня"

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