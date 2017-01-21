Кто из украинских политиков побывал на инаугурации Трампа (фото,видео)

Вашингтон посетили как депутаты Верховной Рады, так и бывшие чиновники

В пятницу, 20 января, в Вашингтоне состоялось историческое событие – никогда не работавший в госаппарате Дональд Трамп официально стал 45-м президентом США.

Посмотреть на инаугурацию нового американского лидера пришли сотни тысяч человек, в том числе и украинские политики.

Представлял Украину на церемонии посол Украины в США Валерий Чалый.

Посол України в США Валерій Чалий представляє Україну на інавгурації 45-го Президента США. pic.twitter.com/Qfbpnht9J1 — UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) 20 января 2017 г.

На инаугурации также побывали народные депутаты Борислав Береза и Александр Вилкул, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили и бывший депутат Сергей Кивалов.











Как сообщалось, президенты Украины и США Петр Порошенко и Дональд Трамп могут встретиться уже в феврале.