Кто из украинских политиков побывал на инаугурации Трампа (фото,видео)
Вашингтон посетили как депутаты Верховной Рады, так и бывшие чиновники
В пятницу, 20 января, в Вашингтоне состоялось историческое событие – никогда не работавший в госаппарате Дональд Трамп официально стал 45-м президентом США.
Посмотреть на инаугурацию нового американского лидера пришли сотни тысяч человек, в том числе и украинские политики.
Представлял Украину на церемонии посол Украины в США Валерий Чалый.
Посол України в США Валерій Чалий представляє Україну на інавгурації 45-го Президента США. pic.twitter.com/Qfbpnht9J1— UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) 20 января 2017 г.
На инаугурации также побывали народные депутаты Борислав Береза и Александр Вилкул, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили и бывший депутат Сергей Кивалов.
Как сообщалось, президенты Украины и США Петр Порошенко и Дональд Трамп могут встретиться уже в феврале.
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