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Кто из украинских политиков побывал на инаугурации Трампа (фото,видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7904/52_main.1484998414.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7904/52_tn.1484998414.jpg Политика Вашингтон посетили как депутаты Верховной Рады, так и бывшие чиновники

Кто из украинских политиков побывал на инаугурации Трампа (фото,видео)

Сегодня, 13:33

Вашингтон посетили как депутаты Верховной Рады, так и бывшие чиновники

Николай Маломуж на инаугурации Трампа. Фото: Facebook
Николай Маломуж на инаугурации Трампа. Фото: Facebook

В пятницу, 20 января, в Вашингтоне состоялось историческое событие – никогда не работавший в госаппарате Дональд Трамп официально стал 45-м президентом США.

Посмотреть на инаугурацию нового американского лидера пришли сотни тысяч человек, в том числе и украинские политики.

Представлял Украину на церемонии посол Украины в США Валерий Чалый.

На инаугурации также побывали народные депутаты Борислав Береза и Александр Вилкул, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили и бывший депутат Сергей Кивалов.

Как сообщалось, президенты Украины и США Петр Порошенко и Дональд Трамп могут встретиться уже в феврале.
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Все новости по теме Инаугурация Трампа.

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Авторы:

Сергей Остапенко, Сергей Науменко

Источник:

"Сегодня"

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