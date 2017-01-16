Кучма вылетел в Минск на важные переговоры по Донбассу
Сегодня первые в этом году пройдет встреча Контактной группы
Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе, второй президент Украины Леонид Кучма вылетел в Минск (Беларусь) на заседание Группы, сообщила его пресс-секретарь Дарка Олифер.
"Леонид Кучма вылетел в Минск", – сказала Олифер в понедельник утром.
Отметим, что это будет первое в этом году заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.
Заседанию ТКГ предшествуют заседания подгрупп. Так, 12 января представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Ольга Айвазовская сообщила, что заседание политической подгруппы ТКГ состоится в понедельник, 16 января.
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