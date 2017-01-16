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Кучма вылетел в Минск на важные переговоры по Донбассу http://www.segodnya.ua/img/article/7885/4_main.1484554074.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7885/4_tn.1484554074.jpg Политика Сегодня первые в этом году пройдет встреча Контактной группы

Кучма вылетел в Минск на важные переговоры по Донбассу

Сегодня, 10:06

Сегодня первые в этом году пройдет встреча Контактной группы

Леонид Кучма. Фото: zn.ua
Леонид Кучма. Фото: zn.ua

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе, второй президент Украины Леонид Кучма вылетел в Минск (Беларусь) на заседание Группы, сообщила его пресс-секретарь Дарка Олифер.

"Леонид Кучма вылетел в Минск", – сказала Олифер в понедельник утром.

Отметим, что это будет первое в этом году заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Заседанию ТКГ предшествуют заседания подгрупп. Так, 12 января представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Ольга Айвазовская сообщила, что заседание политической подгруппы ТКГ состоится в понедельник, 16 января.
переговоры, Кучма, минск, контактная группа, Олифер, Трехсторонняя контактная группа

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Источник:

Интерфакс-Украина

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