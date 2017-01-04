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Курченко снова заочно арестовали, ГПУ требует до 12 лет тюрьмы http://www.segodnya.ua/img/article/7855/2_main.1483526740.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7855/2_tn.1483526740.jpg Политика Убытки, вызванные преступной организацией, активным участником которой является Курченко, достигают более 7 млрд грн, сообщили в Генпрокуратуре

Курченко снова заочно арестовали, ГПУ требует до 12 лет тюрьмы

Сегодня, 12:44

Убытки, вызванные преступной организацией, активным участником которой является Курченко, достигают более 7 млрд грн, сообщили в Генпрокуратуре

Фото: metalist.ua
Фото: metalist.ua

Печерский райсуд Киева заочно арестовал владельца "Восточно-европейской топливно-энергетической компании" (ВЕТЭК) Сергея Курченко.

Об этом сообщил адвокат Курченко Юрий Сухов.

"Это уже в третий раз суд выносит идентичное решение о применении меры пресечения к моему клиенту в виде содержания под стражей", – сообщил он. Защита Курченко намерена подать апелляцию.

Как сообщают в Генпрокуратуре, "убытки, вызванные преступной организацией, активным участником которой является Курченко, достигают более 7 млрд грн. По соответствующим фактам ему сообщено о подозрении".

В ГПУ отмечают, что санкции по самым тяжелым из инкриминируемых подозреваемому статей предусматривают лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

Напомним, с марта 2014 года Курченко пребывает в международном розыске. Курченко фигурирует в деле о сжиженном газе как глава преступной организации. Следствие утверждает, что в 2010-2014 годах его компании получали сжиженный газ "Укргаздобычи" и "Укрнафты" по заниженной цене (установленной как для населения), а продавали как автогаз по рыночной. 

Ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос завлял, что в Украине привлекли к ответственности 59 фигурантов уголовных дел, открытых за экономические преступления окружения бывшего премьера Николая Азарова, бизнесмена Сергея Курченко и других.
суд, ГПУ, генпрокуратура, печерский суд, Курченко

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Источники:

Левый берег, "Сегодня"

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