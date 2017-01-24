Кузьмин прокомментировал информацию о "золотой лопате"

Бывший заместитель генпрокурора Пшонки открестился от слухов, что в его доме нашли столь драгоценную находку

Бывший заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин заявил, что информация о том, что якобы в его доме нашли золотую лопату, не соответствует действительности. Об этом он написал в Facebook.

"Конечно же информация о золотой лопате – это фейк", – так Кузьмин прокомментировал информацию, опубликованную изданием "Левый берег".

Напомним, как стало известно от издания LB.ua, которое сослалось на источник в окружении самого экс-зама генпрокурора, во время обыска в рамках уголовного производства против Кузмина в его доме нашли среди прочих ценностей золотую лопату.

Как известно, Ренат Кузьмин скрывается от расследования по подозрению в организации незаконного задержания экс-главы МВД Юрия Луценко, а также по обвинению в подстрекательстве судьи Печерского суда Киева к избранию Луценко меры пресечения в виде содержания под стражей. В связи с этим он объявлен в розыск, в том числе и международный.