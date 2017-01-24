Кузьмин прокомментировал информацию о "золотой лопате"

Сегодня, 17:53

Бывший заместитель генпрокурора Пшонки открестился от слухов, что в его доме нашли столь драгоценную находку

Ренат Кузьмин. Фото: Facebook
Ренат Кузьмин. Фото: Facebook

Бывший заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин заявил, что информация о том, что якобы в его доме нашли золотую лопату, не соответствует действительности. Об этом он написал в Facebook.

"Конечно же информация о золотой лопате – это фейк", – так Кузьмин прокомментировал информацию, опубликованную изданием "Левый берег".

Напомним, как стало известно от издания LB.ua, которое сослалось на источник в окружении самого экс-зама генпрокурора, во время обыска в рамках уголовного производства против Кузмина в его доме нашли среди прочих ценностей золотую лопату.

Как известно, Ренат Кузьмин скрывается от расследования по подозрению в организации незаконного задержания экс-главы МВД Юрия Луценко, а также по обвинению в подстрекательстве судьи Печерского суда Киева к избранию Луценко меры пресечения в виде содержания под стражей. В связи с этим он объявлен в розыск, в том числе и международный.
кузьмин, информация, лопата, фейк

Вы сейчас просматриваете новость "Кузьмин прокомментировал информацию о "золотой лопате"". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия и криминал

Ренат Кузьмин. Фото: Григорий Салай, "Сегодня"

Экс-зам генпрокурора Пшонки Ренат Кузьмин находится за пределами Украины - ГПУ

9 Августа 2016, 23:35

Печерский райсуд Киева наложил арест на имение Кузьмина

Власть

Ренат Кузьмин

Суд арестовал в Пуще-Водице дом экс-замглавы ГПУ Кузьмина

9 Августа 2016, 11:34

Дом построен в рекреационной зоне, где возведение индивидуальных домов запрещено

Общество

Российский канал отличился откровенным фейком о "помощнице" Авакова

29 Ноября 2016, 07:25

Журналисты оконфузились, спутав девушку в зале суда, где проходил допрос беглого экс-президента Виктора Януковича, с заместительницей главы МВД Арсена Авакова Анастасией Деевой

Общество

В Facebook придумали новый способ, как бороться с фейками. Фото: из открытых источников

В Facebook придумали новый способ, как бороться с фейками

17 Декабря 2016, 12:36

К оценке информации привлекут пользователей, новостные порталы, агентства и телеканалы

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования