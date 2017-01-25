Лавров назвал главное условия Москвы для успешной реализации Минских соглашений

Пока, по его словам, Киев отказывается от "российского сценария" мирного урегулирования на Донбассе

Добиться реализации Минских соглашений невозможно без прямого диалога Киева с Донецком и Луганском. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на "правительственном часе" в Госдуме РФ.

При этом он отметил, что пока Киев отказывается от "российского сценария" мирного урегулирования на Донбассе.

"Пока мы не видим признаков договороспособности руководства Украины. Последний пример – на днях президент Порошенко заявил, что ни единого шага по выполнению политических аспектов минских договоренностей Киев не сделает, пока не будут обеспечены полностью его требования в сфере безопасности", – сказал министр.

Ранее Петр Порошенко заявил, что до решения вопросов безопасности на Донбассе изменения в Конституцию в части децентрализации и любые другие политические вопросы урегулирования конфликта не будут стоять на повестке дня.

"В нелегком диалоге убедили наших западных союзников в том, что любым шагам по политическому урегулированию должен предшествовать очевидный и несомненный прогресс в вопросах безопасности: устойчивое прекращение огня, вывод российских оккупационных войск и техники, разоружение боевиков, контроль над неконтролируемым участком украинско-российской границы, – сначала со стороны ОБСЕ, а затем и непосредственно наших славных пограничников", – заявил Порошенко.

"До решения этих проблем на повестке дня не стоят и не будут стоять политические вопросы, в том числе это касается и изменений в Конституцию", – добавил президент.

Как известно, одним из первых пунктов в Минских соглашениях значится обеспечение устойчивого режима прекращения огня, однако Киев неоднократно указывал на то, подконтрольные РФ боевики постоянно осуществляют обстрелы и провоцируют украинских военных. В то же время Москва настаивает, чтобы Киев как можно скорее внес изменения в Конституцию и предоставил оккупированной части Донбасса "особый статус" а также согласился бы на проведение на этих территориях выборов и признал их результаты. До этого Кремль отказывается предоставить доступ к неподконтрольной части границы не только для украинских пограничников, но и для наблюдателей ОБСЕ.