Лавров назвал главное условия Москвы для успешной реализации Минских соглашений

Сегодня, 12:30

Пока, по его словам, Киев отказывается от "российского сценария" мирного урегулирования на Донбассе

Сергей Лавров. Фото: AFP
Сергей Лавров. Фото: AFP

Добиться реализации Минских соглашений невозможно без прямого диалога Киева с Донецком и Луганском. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на "правительственном часе" в Госдуме РФ.

При этом он отметил, что пока Киев отказывается от "российского сценария" мирного урегулирования на Донбассе.

"Пока мы не видим признаков договороспособности руководства Украины. Последний пример – на днях президент Порошенко заявил, что ни единого шага по выполнению политических аспектов минских договоренностей Киев не сделает, пока не будут обеспечены полностью его требования в сфере безопасности", – сказал министр.

Ранее Петр Порошенко заявил, что до решения вопросов безопасности на Донбассе изменения в Конституцию в части децентрализации и любые другие политические вопросы урегулирования конфликта не будут стоять на повестке дня.

"В нелегком диалоге убедили наших западных союзников в том, что любым шагам по политическому урегулированию должен предшествовать очевидный и несомненный прогресс в вопросах безопасности: устойчивое прекращение огня, вывод российских оккупационных войск и техники, разоружение боевиков, контроль над неконтролируемым участком украинско-российской границы, – сначала со стороны ОБСЕ, а затем и непосредственно наших славных пограничников", – заявил Порошенко.

"До решения этих проблем на повестке дня не стоят и не будут стоять политические вопросы, в том числе это касается и изменений в Конституцию", – добавил президент.

Как известно, одним из первых пунктов в Минских соглашениях значится обеспечение устойчивого режима прекращения огня, однако Киев неоднократно указывал на то, подконтрольные РФ боевики постоянно осуществляют обстрелы и провоцируют украинских военных. В то же время Москва настаивает, чтобы Киев как можно скорее внес изменения в Конституцию и предоставил оккупированной части Донбасса "особый статус" а также согласился бы на проведение на этих территориях выборов и признал их результаты. До этого Кремль отказывается предоставить доступ к неподконтрольной части границы не только для украинских пограничников, но и для наблюдателей ОБСЕ.
россия, Донбасс, лавров, минские договоренности, минские соглашения

Вы сейчас просматриваете новость "Лавров назвал главное условия Москвы для успешной реализации Минских соглашений". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ИТАР-ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Порошенко: Мы будем рады, если Запад отменит санкции против России при одном условии

Вчера, 13:12

Кремль должен полностью выполнить Минские соглашения, подчеркнул президент

Политика

Саули Ниинисте. Фото: AFP

Президент Финляндии осудил Россию за аннексию Крыма

Вчера, 12:06

Саули Ниинисте заверил Порошенко в поддержке евроинтеграции Украины

Политика

Алексей Гончаренко. Фото: goncharenko.od.ua

Зимняя сессия ПАСЕ: Нардеп рассказал, что нужно изменить в докладе украинской делегации

23 Января, 13:56

Изменения должны коснуться пункта о Минских соглашениях и изменениях в Конституцию Украины

Политика

Сергей Лавров. Фото: AFP

Лавров ответил на заявление Порошенко по алгоритму выполнения Минских соглашений

23 Января, 12:18

По словам главы МИД РФ, предложенный подход якобы противоречит тому, что прописано в документе

Политика

Дмитрий Песков и Владимир Путин. Фото: ТАСС

В Кремле заявили, что Россия не должна выполнять Минские соглашения

21 Января, 13:48

Песков утверждает, что Москва якобы не является стороной конфликта

Политика

Виктор Ющенко. Фото: Facebook

Ющенко считает, что Минские соглашения придумали в Кремле

20 Января, 21:57

Экс-президент убежден, что план урегулирования придуман не в Киеве и не на Западе

Политика

Ващиковсий. Фото: AFP

Глава МИД Польши назвал главное условие для разрешения российско-украинского конфликта

20 Января, 09:46

По словам Ващиковского, без американцев решить эти вопросы невозможно

Политика

Конфликт на Донбассе находится в активной стадии. Фото: AFP

Россия не готова уходить с Донбасса, не достигнув поставленных целей - эксперт

19 Января, 12:14

Если Европа проснулась, у нее есть время переломить ход событий, считает Алексей Мельник

Политика

Фото: AFP

Минские соглашения и "нормандский формат" в 2017 году: что будет с Донбассом

19 Января, 08:00

Украина должна быть готова к изнурительной работе, ведь новые лидеры в США и Франции - возможность для России попробовать "протолкнуть" выгодный для нее сценарий 

Политика

Дональд Туск, фото AFP

Туск: ЕС сохраняет санкции против России, следуя рекомендации Меркель и Олланда

18 Января, 21:00

Глава Евросовета также пояснил ситуацию вокруг ратификации Нидерландами соглашения об ассоциации с Украиной

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования