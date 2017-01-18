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Лавров назвал условия для передачи Украине контроля над границей на Донбассе http://www.segodnya.ua/img/article/7894/17_main.1484741617.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7894/17_tn.1484741617.jpg Политика В МИД РФ по-своему трактуют выполнение Минских договоренностей

Лавров назвал условия для передачи Украине контроля над границей на Донбассе

Сегодня, 14:09

В МИД РФ по-своему трактуют выполнение Минских договоренностей

Лавров. Фото: AFP
Лавров. Фото: AFP

Москва согласна на то, чтобы местные силы правопорядка на Донбассе сопровождались невооруженными наблюдателями ОБСЕ, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В момент, когда обсуждается вопрос об обеспечении безопасности в ходе выборов, мы готовы к тому, чтобы местные силы правопорядка сопровождались бы невооруженными наблюдателями ОБСЕ, чтобы они убеждались в том, что безопасность в ходе выборов обеспечивается", – сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Австрии Себастьяном Курцем, председательствующим в ОБСЕ.

Отвечая на вопрос о передаче контроля над границей Украине, Лавров напомнил, что "это является последним шагом в выполнении минских договоренностей".

"Сначала нужно провести амнистию, принять закон об особом статусе, закрепить его на постоянной основе в Конституции Украины, провести местные выборы, причем все эти вещи должны быть сделаны в форме, которая будет согласована с Донбассом", – сказал глава МИД РФ.

Как известно, президент Украины Петр Порошенко заявил, что до проведения местных выборов на Донбассе вооруженная миссия ОБСЕ должна получить контроль над неконтролируемым Киевом участком границы с РФ на востоке Украины.

По словам президента, это четко записано в Минских соглашениях, и украинская сторона на этом всегда настаивала. "Контроль со стороны вооруженной миссии ОБСЕ должен прекратить инфильтрацию российских войск, российского вооружения и российской амуниции", – подчеркнул он, добавив, что никакой сенсации в этой позиции нет, поскольку украинская сторона всегда отстаивала такую очередность.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в 2017 году перед пограничниками встанет задача выйти на международно-признанную государственную границу Украины в Донбассе.
россия, Украина, Донбасс, граница, лавров

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Источник:

Интерфакс-Украина

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