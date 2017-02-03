Лавров обсудил с Могерини обострение ситуации в Украине

Порошенко сегодня заявил, что ответственность за обстрелы и гибель жителей Авдеевки лежит на России и ее боевиках

Министр иностранных дел России в ходе телефонного разговора с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини обсудил обострение ситуации в Украине, сообщает пресс-служба российского МИД.

"В ходе беседы стороны обсудили ситуацию в Ливии, проблематику сирийского урегулирования, обострение обстановки на Украине, положение на Балканах", – говорится в сообщении МИД РФ.

Напомним, сегодня президент Украины Петр Порошенко заявил, что ответственность за обстрелы и гибель жителей Авдеевки лежит на России и ее боевиках.

Вчера прошло заседание Совбеза ООН в связи с обострением ситуации на Донбассе. Представители стран Европы и США призвали к политическому решению конфликта и выполнению минских соглашений.