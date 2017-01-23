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Лавров ответил на заявление Порошенко по алгоритму выполнения Минских соглашений http://www.segodnya.ua/img/article/7908/0_main.1485167120.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7908/0_tn.1485167120.jpg Политика По словам главы МИД РФ, предложенный подход якобы противоречит тому, что прописано в документе

Лавров ответил на заявление Порошенко по алгоритму выполнения Минских соглашений

Сегодня, 12:18

По словам главы МИД РФ, предложенный подход якобы противоречит тому, что прописано в документе

Сергей Лавров. Фото: AFP
Сергей Лавров. Фото: AFP

Москва озабочена последними высказываниями президента Украины Петра Порошенко о том, что выполнение политической части Минских соглашений возможно только после вывода российских войск с Донбасса и обеспечения стойкого прекращения огня. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

"Мы привлекли внимание к серьезной озабоченности, которую вызывают последние высказывания президента Порошенко, который безапелляционно заявил, что Украина не будет делать ничего из тех политических реформ, которые прописаны в Минских договоренностях, пока не будут безоговорочно выполнены все аспекты, касающиеся сферы безопасности, включая восстановление полного контроля украинских ВС над границей с Россией. Иначе, как он подчеркнул, мы не перейдем к реализации политических положений Минских договоренностей", – сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венгрии Петером Сиярто.

Глава российского внешнеполитического ведомства также отметил, что такой подход якобы "противоречит Минским соглашениям".

Ранее Петр Порошенко заявил, что до решения вопросов безопасности на Донбассе изменения в Конституцию в части децентрализации и любые другие политические вопросы урегулирования конфликта не будут стоять на повестке дня.

"В нелегком диалоге убедили наших западных союзников в том, что любым шагам по политическому урегулированию должен предшествовать очевидный и несомненный прогресс в вопросах безопасности: устойчивое прекращение огня, вывод российских оккупационных войск и техники, разоружение боевиков, контроль над неконтролируемым участком украинско-российской границы, – сначала со стороны ОБСЕ, а затем и непосредственно наших славных пограничников", – заявил Порошенко.

"До решения этих проблем на повестке дня не стоят, и не будут стоять политические вопросы, в том числе это касается и изменений в Конституцию", – добавил президент.

Как известно, одним из первых пунктов в Минских соглашениях значится обеспечение устойчивого режима прекращения огня, однако Киев неоднократно указывал на то, подконтрольные РФ боевики постоянно осуществляют обстрелы и провоцируют украинских военных.
Донбасс, Порошенко, лавров, минские договоренности, минские соглашения

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