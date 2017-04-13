Лавров: расстояние между РФ и США по Сирии и Украине не считаю непреодолимым
Министр отметил, что в ходе переговоров с Тиллерсоном были достигнуты договоренности "не только о сохранении, но и об активизации каналов диалога и по Сирии, и по Украине".
Глава МИД РФ Серей Лавров считает преодолимыми разногласия Москвы и Вашингтона по Украине и Сирии. "Не считаю, будто мы с США находимся на непреодолимом расстоянии по многим вопросам международной повестки дня. Это касается и Сирии, и Украины", – сказал он по итогам переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Москве.
Министр отметил, что в ходе переговоров с американским коллегой были достигнуты договоренности "не только о сохранении, но и об активизации каналов диалога и по Сирии, и по Украине".
Ранее сообщалось, что переговоры Лаврова и Тиллерсона продлились пять часов. Встреча Путина, Лаврова и Тиллерсона продлилась почти два часа.
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