Ле Пен нужно показать последствия "русского мира" на Донбассе – нардеп

Лидеру политической партии "Национальный фронт", кандидату в президенты Франции Марин Ле Пен нужно организовать визит на Донбасс, чтобы она убедилась в последствиях "русского мира" для других государств.

Такое мнение высказала нардеп от БПП Ирина Фриз в эфире телеканала "112 Украина", комментируя высказывание Ле Пен о якобы законности аннексии Крыма Россией.

"Госпоже Ле Пен нужно организовать визит в Украину, в частности визит на восток нашего государства, где она имеет возможность самостоятельно убедиться в последствиях "русского мира" для других государств. Я считаю, что она, несмотря на открытое финансирование со стороны России, пока что не имеет достаточного внешнеполитического опыта для того, чтобы качественно оценивать ситуацию, которая сложилась в Украине. А миграционная проблема, которая лежит в основе ее предвыборной программы, к сожалению, была создана РФ из-за бомбардировки мирных населенных пунктов в Сирии", – сказала нардеп.

Она добавила: "И тот факт, что она ненадлежащим образом оценивает эту угрозу Франции со стороны РФ, свидетельствует о том, что она недостаточно имеет опыта во внешнеполитическом плане".

Напомним, Марин Ле Пен заявила, что аннексия Россией Крыма не была незаконной. СБУ уже направила в МИД письмо для согласования запрета на въезд в Украину Марин Ле Пен.