Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости политики Новости политики
Ле Пен нужно показать последствия "русского мира" на Донбассе – нардеп http://www.segodnya.ua/img/article/7856/19_main.1483549424.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7856/19_tn.1483549424.jpg Политика Миграционная проблема, которая лежит в основе предвыборной программы Ле Пен,  была создана РФ, считает нардеп

Ле Пен нужно показать последствия "русского мира" на Донбассе – нардеп

Сегодня, 19:02

Миграционная проблема, которая лежит в основе предвыборной программы Ле Пен,  была создана РФ, считает нардеп

Фото AFP
Фото AFP

Лидеру политической партии "Национальный фронт", кандидату в президенты Франции Марин Ле Пен нужно организовать визит на Донбасс, чтобы она убедилась в последствиях "русского мира" для других государств.

Такое мнение высказала нардеп от БПП Ирина Фриз в эфире телеканала "112 Украина", комментируя высказывание Ле Пен о якобы законности аннексии Крыма Россией.

"Госпоже Ле Пен нужно организовать визит в Украину, в частности визит на восток нашего государства, где она имеет возможность самостоятельно убедиться в последствиях "русского мира" для других государств. Я считаю, что она, несмотря на открытое финансирование со стороны России, пока что не имеет достаточного внешнеполитического опыта для того, чтобы качественно оценивать ситуацию, которая сложилась в Украине. А миграционная проблема, которая лежит в основе ее предвыборной программы, к сожалению, была создана РФ из-за бомбардировки мирных населенных пунктов в Сирии", – сказала нардеп.

Она добавила: "И тот факт, что она ненадлежащим образом оценивает эту угрозу Франции со стороны РФ, свидетельствует о том, что она недостаточно имеет опыта во внешнеполитическом плане".

Напомним, Марин Ле Пен заявила, что аннексия Россией Крыма не была незаконной. СБУ уже направила в МИД письмо для согласования запрета на въезд в Украину Марин Ле Пен.
россия, Крым, Донбасс, ле пен, санкции

Вы сейчас просматриваете новость "Ле Пен нужно показать последствия "русского мира" на Донбассе – нардеп". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

112.ua

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Фото: AFP

"Марин Ле Пен получила 9 миллионов кредита в России", - Чубаров

Сегодня, 18:47

Нужно относиться к ее заявлениям как к купленному Россией мнению, заявил Чубаров

Политика

Фото: AFP

"По логике Ле Пен можно говорить о признании "референдума" в Эльзасе", - Арьев

Сегодня, 16:44

По словам члена комитета ВР по иностранным делам, Украине не нужно искать друзей в партии Ле Пен "Национальный фронт"

Политика

Фото: AFP

"Ле Пен является абсолютной марионеткой Кремля ", - нардеп Юринец

Сегодня, 13:40

По мнению нардепа от БПП, Украина должна  адекватно реагировать на высказывания Марин Ле Пен о Крыме

Политика

Фото: AFP

СБУ взялась за Ле Пен

Сегодня, 12:17

Служба безопасности направила письмо в МИД о том, что Марин Ле Пен необходимо запретить въезд на территорию  Украины

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.