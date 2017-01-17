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Ле Пен пообещала признать Крым российским в случае победы на выборах http://www.segodnya.ua/img/article/7888/68_main.1484618746.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7888/68_tn.1484618746.jpg Политика Кроме того, Ле Пен назвала "бессмысленными" антироссийские санкции

Ле Пен пообещала признать Крым российским в случае победы на выборах

Сегодня, 04:05

Кроме того, Ле Пен назвала "бессмысленными" антироссийские санкции

Марин Ле Пен, фото AFP
Марин Ле Пен, фото AFP

Кандидат в президенты Франции, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен в случае своей победы на выборах намерена восстановить нормальные отношения с Россией и признать Крым российским.

"Да, после референдума, который показал согласие народа присоединиться к России, я также признаю Крым частью РФ. Принадлежность Крыма к Украине была лишь административным вопросом советских времен, полуостров никогда не был украинским. Я сожалею о том, что референдум, организованный для демонстрации волеизъявления народа полуострова, не был воспринят в международном сообществе и ООН", – сказала Ле Пен в интервью, которое публикует во вторник газета "Известия".

Кандидат в президенты Франции также заявила, что всегда призывала к мирному решению украинского вопроса.

"В данной ситуации ЕС оказывает негативное воздействие, обостряя напряженность и поддерживая конфликт. Для его преодоления необходимо, чтобы все игроки сели за стол переговоров, а для этого нужно перестать демонизировать какую-либо из сторон", – сказала М.Ле Пен.

Кроме того, М.Ле Пен назвала "бессмысленными" антироссийские санкции.

"Санкции – это довольно глупый метод в дипломатии. Все страны должны проявлять уважение друг к другу, вести переговоры на равных и принимать компромиссные решения, приемлемые для всех", – подчеркнула кандидат в президенты Франции.

"Я намерена предоставить Франции независимость от США и НАТО и восстановлю нормальные отношения между Францией и Россией, в частности, путем снятия несправедливых и неэффективных санкций. Моя цель состоит в том, чтобы сделать Францию свободной, независимой и уважаемой", – заявила Ле Пен.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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