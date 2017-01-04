"Ле Пен является абсолютной марионеткой Кремля ", – нардеп Юринец

В депутатской группе Верховной Рады по межпарламентским связям с Францией поддерживают позицию СБУ о запрете въезда в Украину лидера партии "Национальный фронт", кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен. Об этом в комментарии "Сегодня.ua" заявила член этой группы, нардеп от БПП Оксана Юринец.

"Я считаю, что это абсолютно адекватно, потому что по такой логике мне кажется, что тогда Франции вообще нужно к Германии присоединиться, если мы будем говорить про историю и те все вещи, которые она описывала, логика непонятна. Это политик, который является абсолютной марионеткой Кремля и эти заявления делает как рупор Кремля. Я думаю, что это абсолютно нормальная позиция (СБУ – Авт.), если мы это сделаем (запретим въезд Ле Пен в Украину – Авт.)", – сказала "Сегодня.ua" Оксана Юринец.

Напомним, Марин Ле Пен заявила, что аннексия Россией Крыма не была незаконной. СБУ уже направила в МИД письмо для согласования запрета на въезд в Украину Марин Ле Пен.

Вместе с тем эксперты отмечают, что украинской власти стоит налаживать отношения и с ультраправыми оппозиционными к нынешней французской власти политиками, так как они лидируют в предвыборной президентской избирательной гонке. Чтобы не получилось так, как с выборами президента США, когда Украина ставила на победу Хиллари Клинтон, а в итоге победил Дональд Трамп. По последним соцопросам, победитель праймериз французских правых и центристов экс-премьер Франсуа Фийон во втором туре президентских выборов обойдет лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. За Фийона готовы проголосовать 26%, за Ле Пен – 24%.

Как писал "Сегодня.ua", Франция – участник переговоров в "нормандском формате" и от исхода президентских выборов будет зависеть, кто будет представлять Францию за столом переговоров по Украине. В случае прихода к власти пророссийского политика на смену нынешнему министру иностранных дел Жан-Марку Эро может прийти такой же пророссийский дипломат, который будет петь под дудку Кремля.

"Для Украины сейчас, прежде всего, важно наладить связи с командами тех кандидатов, которые лидируют во Франции. Чтобы не вышло так, как с Америкой. Украина здесь должна действовать на опережение, налаживать контакты и доносить свою позицию об урегулировании конфликта на Донбассе", – говорила "Сегодня.ua" замдиректора Института мировой политики Екатерина Зарембо.

По мнению Оксаны Юринец, когда народ Франции выберет себе главу, тогда уже нужно будет говорить с руководителем государства. "Как правило, у политиков меняется мнение. Но, к сожалению, мы имеем тенденцию по многим европейским странам и собственно эта "третья мировая информационная (война – Авт.)" она все-таки идет по всему миру. И мы видим нездоровые тенденции во многих странах. Но, знаете, нужно точно выстраивать отношения с тем, кто есть властью, а не ожидать, делать какие-то ставки. Если человек будет откровенно говорить на твою страну какие-то такие вещи, мы должны реагировать адекватно", – подытожила нардеп.