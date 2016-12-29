Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Лещенко не пришел в суд по делу о покупке квартиры http://www.segodnya.ua/img/article/7843/61_main.1483016304.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7843/61_tn.1483016304.jpg Политика Суд должен был определить, законно ли нардеп приобрел такую дорогую недвижимость

Лещенко не пришел в суд по делу о покупке квартиры

Сегодня, 14:57

Суд должен был определить, законно ли нардеп приобрел такую дорогую недвижимость

Сергей Лещенко. Фото: из открытых источников
Сергей Лещенко. Фото: из открытых источников

Народный депутат Сергей Лещенко не пришел на заседание суда по делу о покупке элитной квартиры в центре Киева. Суд в Киеве должен был определить, законно ли парламентарий приобрел эту недвижимость, передает "24 канал".

Сам Лещенко заявлял, что большую часть денег на дорогостоящую покупку ему якобы дали его девушка – ди-джей Анастасия Топольская и приятельница – владелица интернет-издания "Украинская правда" Алена Притула.

Напомним, ранее НАПК направило в суд протокол об административном правонарушении при покупке квартиры Лещенко.

Сергей Лещенко купил огромную квартиру в центре Киева за 7,5 миллионов грн, что вызвало огромный резонанс в обществе.
суд, покупка, квартира, Лещенко, нардеп

Вы сейчас просматриваете новость "Лещенко не пришел в суд по делу о покупке квартиры". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Анастасия Топольская. Фото: Facebook

Заявление девушки Лещенко о крушении Ту-154 вызвало неоднозначную реакцию в сети

26 Декабря, 13:44

Топольская обвинила украинцев в недостаточном сострадании по отношению к погибшим россиянам

Политика

Следующий политический год будет сложным. Фото: М. Палинчак

Лещенко рассказал, какой он видит политику в 2017 году

13 Декабря, 09:42

Нардеп считает, что следующий год будет еще сложнее для Украины, а в парламенте могут произойти серьезные изменения

Политика

Сергей Лещенко. Фото: Facebook

Лещенко сделал неожиданное предположение о переговорах Савченко с главарями боевиков

13 Декабря, 09:25

Нардеп считает, что она могла согласиться на встречу с лидерами боевиков, преследуя свои личные цели

Политика

Иванющенко. Фото: Обозреватель

Суд признал невиновность Иванющенко

13 Декабря, 01:35

Обнародовано решение суда

Украина

Сергей Лещенко. Фото: Facebook

Адвокат Лещенко рассказал, где ошиблось НАПК

12 Декабря, 15:17

По словам Гненного, Агентство нарушило серию норм Кодекса Украины об административных правонарушениях

Власть

Юрий Луценко. Фото: solydarnist org

ГПУ закрыла дело о покупке Лещенко квартиры - Луценко

6 Декабря, 16:55

Тем не менее Фискальная служба проведет проверки, а в НАПК хотят ознакомить нардепа с админпротоколом

Политика

Лещенко убежал от сотрудников НАПК в Раде

6 Декабря, 14:36

Нардеп отказался от подписания протокола, а также от ознакомления с ним

Общество

Алена Притула. Фото из архива

В СБУ открестились от допроса Притулы

6 Декабря, 08:46

Руководителя известного издания по делу Лещенко не вызывали, уверяет Гитлянская

Политика

Сергей Лещенко. Фото: Facebook

Лещенко прокомментировал "подарок" в 1,8 млн грн при покупке квартиры

1 Декабря, 16:09

Нардеп открещивается от наличия крупной скидки во время приобретения дорогущего жилья в центре Киева

Власть

Сергей Лещенко. Фото: Facebook

НАПК нашло нарушения на 1,8 млн грн в покупке квартиры Лешенко

1 Декабря, 11:27

Нацагентство начало процедуру ознакомления Лещенко с протоколом об админнарушении, Лещенко грозит большой штраф и конфискация подарка

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.