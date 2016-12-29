Лещенко не пришел в суд по делу о покупке квартиры

Суд должен был определить, законно ли нардеп приобрел такую дорогую недвижимость

Народный депутат Сергей Лещенко не пришел на заседание суда по делу о покупке элитной квартиры в центре Киева. Суд в Киеве должен был определить, законно ли парламентарий приобрел эту недвижимость, передает "24 канал".

Сам Лещенко заявлял, что большую часть денег на дорогостоящую покупку ему якобы дали его девушка – ди-джей Анастасия Топольская и приятельница – владелица интернет-издания "Украинская правда" Алена Притула.

Напомним, ранее НАПК направило в суд протокол об административном правонарушении при покупке квартиры Лещенко.

Сергей Лещенко купил огромную квартиру в центре Киева за 7,5 миллионов грн, что вызвало огромный резонанс в обществе.