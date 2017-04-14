Лидеры стран "нормандской четверки" могут встретиться в ближайшее время – Кремль

Сегодня, 15:30

Однако Дмитрий Песков не уточнил, о каком формате контактов может идти речь

Дмитрий Песков, фото politobzor.net
Дмитрий Песков, фото politobzor.net

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что лидеры "нормандской четверки" примут решение пообщаться в скором времени.

"Мы не исключаем возможности, что главы государств примут решение в обозримой перспективе или в ближайшей перспективе пообщаться в том или ином виде", – сказал представитель Кремля.

Он не уточнил, о каком формате контактов может идти речь.

Напомним, 6 апреля в Минске состоялась встреча в нормандском формате на уровне помощников лидеров Украины, Германии, Франции и России.
россия, кремль, песков, нормандская четверка, нормандский формат

Вы сейчас просматриваете новость "Лидеры стран "нормандской четверки" могут встретиться в ближайшее время – Кремль". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ИТАР-ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Фото: Голос Америки

Интервью с экс-замгоссекретаря США: "Администрация Трампа изучает вопрос участия в "нормандском формате"

9 Апреля, 07:53

Пола Добрянски рассказала, чего ждать от Дональда Трампа и почему невозможна "big deal" между РФ и США

Политика

Переговоры в Минске проходят на уровне дипломатических советников - с участием Суркова и Елисеева. Фото: ТАСС

Климкин рассказал подробности встречи Елисеева и Суркова в Минске

6 Апреля, 12:31

Основная тема разговора – убедить Россию придерживаться договоренностей о прекращении огня на Востоке Украины

Политика

Ирина Геращенко. Фото: из открытых источников

Геращенко рассказала, о чем завтра будут говорить на встрече в "нормандском формате"

5 Апреля, 18:09

По ее словам, ни одна встреча или телефонные разговоры в "нормандском формате" не обходятся без обсуждения вопроса освобождения заложников

Политика

Супертяжелое вооружение на Донбассе отведено, а пехота - на передовой, напоминает Марчук. Фото: AFP

Интервью с Марчуком: На Донбассе будет ползущая аннексия

7 Апреля, 08:00

Евгений Марчук рассказал о достижениях в Минске, ожиданих от России и сценариях для оккупированного Донбасса

Политика

Константин Елисеев. Фото: пресс-служба президента

У Порошенко подтвердили встречу в "нормандском формате" 6 апреля

5 Апреля, 17:01

В Минске Елисеев попытается добиться продвижений в вопросе выполнения Минских договоренностей

Мир

Дмитрий Песков. Фото: ТАСС

Кремль анонсировали встречу в "нормандском формате": РФ делегирует Суркова

5 Апреля, 15:33

Представители "нормандской четверки" соберутся в Минске, где будет обсужддаться ситуация на Донбассе

Политика

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Порошенко рассказал, о чем договорился с Меркель и Олландом

4 Апреля, 13:54

Участники "нормандского формата" обсуждают повестку дня будущей встречи лидеров "четверки"

Политика

Фото: AFP

Российские сценарии для Донбасса: от второго Приднестровья до медленной аннексии

28 Марта, 07:58

Одни эксперты считают, что накануне президентских выборов Путину нужно показать роль "собирателя русских земель", другие - что аннексия ОРДЛО невыгодна российскому руководству

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования