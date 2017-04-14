Лидеры стран "нормандской четверки" могут встретиться в ближайшее время – Кремль
Однако Дмитрий Песков не уточнил, о каком формате контактов может идти речь
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что лидеры "нормандской четверки" примут решение пообщаться в скором времени.
"Мы не исключаем возможности, что главы государств примут решение в обозримой перспективе или в ближайшей перспективе пообщаться в том или ином виде", – сказал представитель Кремля.
Он не уточнил, о каком формате контактов может идти речь.
Напомним, 6 апреля в Минске состоялась встреча в нормандском формате на уровне помощников лидеров Украины, Германии, Франции и России.
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