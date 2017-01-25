Логвинский о резолюции ПАСЕ: Она не идеальна, но достаточно защищает наши интересы

Народный депутат Украины, член делегации Верховной Рады в ПАСЕ Георгий Логвинский прокомментировал принятую сегодня резолюцию ПАСЕ по Украине. Депутат заявил, что она не идеальна, однако достаточно защищает интересы Украины, передает телеканал "112 Украина" .

"Нельзя сказать, что у нас все идеально и нельзя назвать эту резолюцию идеальной, но она достаточно защитила наши интересы и показала, что реформы в нашей стране есть, мы на правильном пути… Я очень надеюсь, что сейчас нас ждет позитивное время ", – сказал он.

"Нашей основной задачей было защитить интересы Украины. Мы ждали гораздо более негативного доклада, если быть честным. Но он очень сбалансированный, и это результат нашей плодотворной работы с докладчиками. После чего существует второй риск – это поправка в зале подать определенные изменения и за них проголосовать. И здесь тоже большинство поправок мы смогли отбить на комитете, которые признал, что эти поправки все-таки не соответствуют тем принципам, которые видели докладчики, поэтому комитет проголосовал не поддерживать эти поправки. Тогда наши оппоненты вышли до последних методов борьбы – сделали устные поправки. На этой процедуре существуют определенные ограничения. Если вдруг появляется поправка, о которой раньше никто не знает и слышит ее в зале, то она может пройти только в том случае, если в зале не встанет 10 депутатов из 5 стран Совета Европы. Мы были готовы, что может произойти подобная неприятная ситуация", – добавил депутат.

Напомним, что в ПАСЕ сегодня приняли жесткую резолюцию по Украине. Согласно тексту резолюции, ПАСЕ приветствует проводимые украинскими властями реформы. При этом отмечается, что, признавая связь между Минским процессом и многими реформами, отсутствие прогресса в имплементации минских соглашений не должно использоваться как оправдание отсутствию поддержки темпов, приверженности имплементации других реформ.