Логвинский: Трамп войдет в историю, если закончит войну на Донбассе

Сегодня, 15:12

Американский лидер может за несколько часов повлиять на Путина во время переговоров, считает политик

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Если президент США Дональд Трамп разрешит замороженный конфликт между Россией и Украиной, то он обретет величие в глаза американцев. Такое мнение высказал в комментарии телеканалу "112 Украина" народный депутат, вице-президент ПАСЕ Георгий Логвинский.

"Трамп – не типичный американский президент. Он не из политики, не из парламента, не из Конгресса. Он бизнесмен. Соответственно, его мышление и поведение строятся на базе экономических моделей. Что есть у Трампа? У Трампа есть власть, он президент самой влиятельной страны мира, он владеет сумасшедшими активами, он богатый человек", – сказал политик.

Однако, по его словам, Украина может дать ему еще больше – Трамп войдет в историю, если разрешит конфликт между Украиной и Россией.

"Чего у него нет? Что мы можем ему предложить? Он был избран меньшей половиной голосующих на выборах. Мы можем предложить ему войти великим президентом Америки в историю, который первым разрешит замороженный конфликт. Он может путем переговоров с Путиным, в течение нескольких часов методом поддержки и предупреждения найти те слова, на которые Путин отреагирует и сможет разменять карту Украины в другой геополитической игре", – подчеркнул Логвинский.

Он отметил, что Трампу выгоден мир в Украине.

"А что получит Трамп взамен? Он получит поддержку избирателей, больше симпатии в демократических кругах и европейскую поддержку, которая ему сейчас тоже очень нужна. Я думаю, что этот план не только имеет право на существование, а и может быть реализован в ближайшее время", – добавил нардеп.

В свою очередь политический эксперт Тарас Березовец также отмечал, что Трампу выгодна встреча с Порошенко. По его словам, американская администрация ищет формат перезагрузки отношений между Киевом и Вашингтоном.
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