Луценко не исключил, что дело Ефремова будут рассматривать в Луганской области

Генпрокурор говорит, что сейчас Ефремов знакомится с материалами досудебного следствия

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко прогнозирует, что уголовное производство в отношении лидера фракции Партии регионов в Верховной Раде предыдущего созыва Александра Ефремова будет рассматриваться в суде на территории Луганской области.

"Он (Ефремов – Ред.) знакомится с материалами досудебного следствия. Думаю, в ближайшее время он завершит ознакомление… После этого будет принято решение о месте проведения судебного процесса. С большой долей вероятности могу сказать, что это будет Луганская область", – сказал генпрокурор на брифинге во вторник в Краматорске.

Напомним, Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля в аэропорту Киева. Ему также инкриминируется поддержка так называемой "ЛНР" и незаконное завладение имуществом "Луганскугля".

24 ноября Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей для Ефремова до 22 января 2017 года.