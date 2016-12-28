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Луценко не исключил, что дело Ефремова будут рассматривать в Луганской области http://www.segodnya.ua/img/article/7836/82_main.1482859793.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7836/82_tn.1482859793.jpg Политика Генпрокурор говорит, что сейчас Ефремов знакомится с материалами досудебного следствия 

Луценко не исключил, что дело Ефремова будут рассматривать в Луганской области

Вчера, 19:28

Генпрокурор говорит, что сейчас Ефремов знакомится с материалами досудебного следствия 

Александр Ефремов. Фото: w-n.com.ua
Александр Ефремов. Фото: w-n.com.ua

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко прогнозирует, что уголовное производство в отношении лидера фракции Партии регионов в Верховной Раде предыдущего созыва Александра Ефремова будет рассматриваться в суде на территории Луганской области.

"Он (Ефремов – Ред.) знакомится с материалами досудебного следствия. Думаю, в ближайшее время он завершит ознакомление… После этого будет принято решение о месте проведения судебного процесса. С большой долей вероятности могу сказать, что это будет Луганская область", – сказал генпрокурор на брифинге во вторник в Краматорске.

Напомним, Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля в аэропорту Киева. Ему также инкриминируется поддержка так называемой "ЛНР" и незаконное завладение имуществом "Луганскугля".

24 ноября Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей для Ефремова до 22 января 2017 года.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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