Луценко сообщил о разоблачении на взятке первого вице-мэра Ужгорода

Правоохранители разоблачили на взятке первого заместителя городского головы Ужгорода Иштвана Цапа, однако ему удалось сбежать, сообщил в Facebook генпрокурор Юрий Луценко.

Он уточнил, что чиновник требовал у предпринимателя 40 тыс. грн за разрешение на приватизацию земли.

"Посредник, определенный взяточником, сегодня задержан при получении второго транша взятки. Гражданин Цап находился в это время в Киеве и, узнав об этом, подался в бега. Рекомендую ему немедленно прибыть в прокуратуру с повинной. Можно даже заключить соглашение со следствием, если указать кому шли деньги наверх", – написал генпрокурор.

Напомним, прокуратура Закарпатской области, совместно с сотрудниками спецподразделения "К" УСБ Украины, разоблачили коррупционную схему получения неправомерной выгоды должностными лицами Ужгородского городского совета за решение "земельных" вопросов. Посредник незаконной оборудки был задержан при получении 20 тыс. грн.