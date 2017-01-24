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Ляшко о блокировании въездов в Киев: В условиях войны – это преступление http://www.segodnya.ua/img/article/7911/92_main.1485252640.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7911/92_tn.1485252640.jpg Политика В столь тяжелый для Украины период, стране нужна дисциплина и порядок, считает политик

Ляшко о блокировании въездов в Киев: В условиях войны – это преступление

Сегодня, 12:10

В столь тяжелый для Украины период, стране нужна дисциплина и порядок, считает политик

Олег Ляшко. Фото: архив &quot;Сегодня&quot;
Олег Ляшко. Фото: архив "Сегодня"

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко раскритиковал блокирование активистами въездов в столицу Украины. Об этом он написал в Facebook.

По его мнению, в столь тяжелый для Украины период, стране нужна дисциплина и порядок.

"Никто, ни под какими благими предлогами не может блокировать жизнедеятельность столицы воюющей Украины. В условиях войны – это преступление! Чтобы победить агрессора, Украине нужно железная дисциплина и порядок, свобода и ответственность, а не анархия", – написал Ляшко.

Как сообщалось, сегодня утром активисты организации "Авто Евро Сила" частично заблокировали въезды в Киев. Отмечается, что были перекрыты дороги со стороны Броваров и Житомирской трассы. Кроме того, заблокированы несколько полос на Одесской и Бориспольской трассах. Активисты подожгли шины.

"Наша задача – сделать европейскую систему "растоможки". К Гройсману пойдет ряд депутатов, которые будут требовать ускорить процесс принятия нашего законопроекта", – говорят блокировщики движения.

Отмечается, что активисты добиваются принятия законопроекта об урегулировании транзита и временного ввоза транспортных средств из-за границы для личного пользования.

Справка: законопроект № 5567 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины (об урегулировании транзита и временного ввоза транспортных средств для личного пользования)" предлагает легализовать зарегистрированные в других странах автомобили массой до 3,5 тонны и старше 7 лет. Согласно нормам законопроекта такие автомобили можно будет временно ввозить в Украину на один год при условии частичной уплаты таможенных платежей и с обязательством вывоза машин по истечении указанного срока.

Напомним, что согласно статье 279 Уголовного кодекса Украины, блокирование транспортных коммуникаций карается по закону.

В частности, блокирование транспортных коммуникаций путем организации препятствий, отключения энергоснабжения или иным способом, которое нарушило нормальную работу транспорта или создавало опасность для жизни людей или наступление иных тяжких последствий, – наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.
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Источник:

"Сегодня"

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