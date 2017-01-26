Ляшко раскрыл имя депутата, чьего помощника поймали на мошенничестве

Вчера, 17:50

Лидер Радикальной партии назвал и имя самого нарушителя, отметив, что никого не будет "крышевать"

Олег Ляшко. Фото: Facebook
Олег Ляшко. Фото: Facebook

Задержанным помощником народного депутата от Радикальной партии оказался Алексей Бевзюк, который работает у парламентария Алексея Кириченко. Об этом сообщил лидер РП Олег Ляшко.

"ГПУ задержала по обвинению в мошенничестве Алексея Бевзюка – помощника моего коллеги Алексея Кириченко. Если он виноват – пусть отвечает, я никого не буду крышевать", – написал он на своей странице в Facebook.

В то же время Ляшко не исключил, что это может быть чьим-то политическим заказом для дискредитации его лично и его команды.

Сам депутат Кириченко на своей странице в Facebook назвал задержание его помощника "прокурорским беспределом".

"Он, как и многие другие в Радикальной партии, громил залы игровых автоматов. Шьют вымогательство. Получается, следователи вместо того, чтобы закрыть игровой притон и посадить организаторов, сажают тех, кто борется с этим злом", – отметил депутат, однако ничего не прокомментировал по сути дела.

Генеральная прокуратура вместе с Нацполицией сегодня задержали помощника нардепа из Радикальной партии за мошенничество.
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Автор:

Сергей Остапенко

Источник:

"Сегодня"

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