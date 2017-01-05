Маккейн: каждый американец должен знать об угрозах со стороны России

Сенатор-республиканец Джон Маккейн, глава комитета сената США по вооруженным силам, заявил, что каждый гражданин страны должен знать об угрозах со стороны России, передает УНН со ссылкой на ВВС.

В четверг комитет сената приступил к слушаниям, посвященным расследованию киберугроз от иностранных государств в адрес США.



"Не существует более важного вопроса национальной безопасности для США, чем возможность провести свободные и честные выборы без постороннего вмешательства. Поэтому конгресс должен отложить партийные разногласия, соблюдать факты и работать вместе для выработки комплексных решений, защиты и возможного ответа на кибератаки", – сказал Дж.Маккейн, открывая слушания.



В то же время он отметил, что расследование не ставит себе целью пересмотр итогов президентских выборов.



"Россия – это действующий участник киберпространства, который представляет главную угрозу для правительства США, для военной, дипломатической, коммерческой и другой важной инфраструктуры", – говорится в заявлении, которое подписал директор Национальной разведки Джеймс Клэппер, директор Агентства национальной безопасности США Майкл Роджерс и заместитель главы Пентагона по вопросам разведки Марсель Леттр.



Ранее руководитель ЦРУ Джон Бреннан в эфире одного из американских телеканалов рассказал о подготовке доклада в ЦРУ, посвященного вероятному вмешательству России в президентские выборы в США. Презентацию доклада во вторник отложили, что вызвало скептицизм у выбранного президента Дональда Трампа.



Д.Трамп также поддержал основателя проекта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который обвинил руководство Демократической партии в безмятежном отношении к киберзащите и выразил сомнение относительно вмешательства российских хакеров в выборы в США.



В интервью телеканалу Fox News господин Ассанж заявил, что обвинения в адрес России – это не более, чем элемент американской внутриполитической борьбы.