Маккейн призвал Трампа дать Украине летальное вооружение

Сегодня, 21:19

Сенатор считает это необходимым в связи с растущими атаками со стороны РФ

Джон Маккейн, фото AFP
Джон Маккейн, фото AFP

Американский сенатор, председатель Комитета по вопросам Вооруженных сил США Джон Маккейн написал письмо президенту США Дональду Трампу с просьбой предоставить Украине летальное оружие. Об этом сообщает Reuters, передает телеканал "112 Украина".

"В свете последних российских атак и перспектив будущей агрессии против Украины я призываю вас осуществлять полномочия, предоставленные вам в соответствии с Законом о национальной авторизации обороны за финансовый 2017 год, чтобы обеспечить оборонительную летальную помощь Украине для защиты ею своей территории от дальнейших посягательств со стороны России и ее сепаратистских подельников", – написал Маккейн.

Напомним, в районе Авдеевки уже пятый день не прекращаются обстрелы. Ситуация остается напряженной. 31 января в Авдеевке объявлено чрезвычайное положение в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы.

По состоянию на 2 февраля из Авдеевки было эвакуировано 183 мирных жителя, 107 из них – дети.
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