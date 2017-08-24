Маккейн: Визит Мэттиса в Украину открывает возможность для поставок оружия

Сегодня, 03:50

Сенатор считает, что поставки оружия помогут обеспечению стабильности и "являются необходимыми для мира"

Джон Маккейн. Фото: администрация президента Украины
Джон Маккейн. Фото: администрация президента Украины

Сенатор Джон Маккейн заявил, что визит министра обороны США Джеймса Мэттиса в Украину открывает для Вашингтона возможность начать поставки Киеву смертоносного оружия/

"Визит Мэттиса дает США еще одну возможность скорректировать политику по Украине и предоставлять помощь в плане оборонительного смертоносного оружия", − отметил Маккейн и выразил уверенность в том, что Киев "нуждается в этом, чтобы защитить свои суверенитет и территориальную целостность".

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Сенатор считает, что поставки оружия помогут обеспечению стабильности и "являются необходимыми для мира".

Маккейн подчеркнул, что президент США Дональд Трамп предпринял первый "существенный шаг" по сдерживанию РФ, введя против нее новые санкции.

Ранее экс-посол США рассказал о шансах на получение Украиной летального оружия.
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Источник:

РИА Новости

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