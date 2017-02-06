Марчук "расшифровал" высказывание Трампа по Украине в разговоре с Порошенко

Позиция президента США Дональда Трампа относительно Украины в разговоре с украинским лидером Петром Порошенко выглядит оптимистичной для нашей страны, и для мирного решения конфликта на Донбассе. Об этом заявил в интервью LIGA.net представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук.

Он отметил, что уже сам факт разговора президентов вселяет надежду, а также дает сигнал европейским лидерам, особенно членам "нормандской четверки".

Также он разъяснил суть фразы Трампа "Мы будем работать с Украиной, Россией, а также всеми другими вовлеченными сторонами, чтобы помочь им восстановить мир вдоль границы".

"Во-первых, работать, а не воевать – то есть акцент на дипломатические методы и подтверждение формулы о том, что военного решения проблемы нет. Во-вторых, работать с Украиной и Россией – это понятно и правильно. Но дальше слова: "а также всеми другими вовлеченными сторонами…". Это подразумевается и ОРДЛО? Скорее всего – да. Тогда потребуется небольшая коррекция нашей тактики и стратегии. Коррекция, которая с трудом будет восприниматься нашей общественностью и вызовет острейшие политические дискуссии. Время покажет. Ну и, в-третьих, "помочь им восстановить мир вдоль границы". Им – это означает всем вовлеченным сторонам. И не восстановить государственный статус границы, а восстановить мир. Это тоже очень хорошо. И мы должны быть благодарны за такой подход. Но мир без восстановления государственного статуса границы будет очень неустойчивый", – рассказал Марчук.

Он не исключил возможность новой эскалации конфликта на Донбассе, как ответ Москвы на разговор Порошенко и Трампа.

Также Марчук предположил, что из-за отсутствия переводчика в телефонном разговоре, общение могло проходить в дружественном тоне.

"Думаю, что практические компоненты будущих украинско-российских отношений будут детально обговорены во время предстоящего визита Петра Порошенко в США, о котором достигнута договоренность. Очень важно, состоится ли она раньше встречи Трампа с Путиным", – подытожил он.

Напомним, 4 февраля вечером Петр Порошенко провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Американский лидер заявил, что Вашингтон будет прилагать усилия, чтобы обеспечить мир в районе украинско-российской границы.