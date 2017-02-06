Марчук рассказал о последствиях в случае отказа от "минского формата"

Отказ от уже существующих договоренностей может обернуться проблемами для Украины не только на Донбассе, но и на международном уровне, считает Марчук

Разрыв Минских договоренностей повлечет за собой много тяжелых последствий для Украины, в том числе и международных. Об этом заявил в интервью LIGA.net представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук.

По его словам, другой формат переговоров искать сложно, хотя в будущем при катастрофическом развитии событий на Донбассе, спровоцированных открытой российской агрессией, это не исключается.

"Если Украина инициирует какой-то новый формат, а лидеры ведущих стран, поддерживающих Украину, заявляют, что Минскому процессу нет альтернативы, это будет означать, что Украина разрушает даже этот неидеальный формат. Это будет означать, что все договоренности этого формата прекращают свое существование, и вся армада сверхтяжелых вооружений с обеих сторон возвращается на передовую по всей линии фронта протяженностью 426 километров, и обстреливает тылы на глубину до 100 километров и больше. Другие последствия не менее тяжелые: разрушается инфраструктура жизнеобеспечения, прекращается обмен заложниками, закрываются все КПВВ, и раскрываются многие другие тяжелые последствия. Я уже не говорю о международных потерях Украины", – рассказал Марчук.

Также он пояснил, что если бы было заключено ново соглашение под эгидой другого формата, то пункты в нем были бы те же самые, что и в существующих Минских соглашениях.

"Проблема не в формате, а в невыполнении Россией достигнутых договоренностей. И если кто-то полагает, что новый президент США Трамп сейчас только и думает, как бы напрямую влезть в горячий военный конфликт Украины и России, то он очень ошибается. Мы пока должны радоваться тому, что новый постпред США в ООН Никки Хейли, то есть представитель нынешней администрации Трампа, выступила на последнем заседании Совета безопасности ООН в поддержку Украины и, по существу, повторила прежнюю позицию США – и в отношении Крыма, и войны на Донбассе, а также в отношении санкций. Хороший сигнал, но это только начало", – добавил Марчук.

Напомним, 1 февраля Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе провела заседание, по результатам которого призвала к полному прекращению огня и отведению всех вооружений к линии, обозначенной Меморандумом от 19 сентября 2014 года.

В свою очередь в Кремле уверяют, что не видят альтернативы Минским соглашениям по урегулированию конфликта на Донбассе и считает это единственным средством для прекращения войны.