"Марин Ле Пен получила 9 миллионов кредита в России", – Чубаров

Нужно относиться к ее заявлениям как к купленному Россией мнению, заявил Чубаров

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает заявления председателя французской партии "Национальный фронт", кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен о Крыме отработкой одолженных у России денег.

Такое мнение Чубаров высказал в эфире "24 канала".

"Марин Ле Пен получила 9 миллионов кредита в России (в 2014-м "Национальный фронт" получил кредит у Первого Чешско-Российского банка, в 2016 это финучреждение признали банкротом – прим ред.). Все это знают, хотя он был оформлен через чешско-российский банк. Нужно относиться к этим заявлениям как к купленному Россией мнению", – заявил Чубаров.

Он отметил, что несмотря на утверждение о якобы законности действий России в Крыму французский политик употребила слово "аннексия", означающее насильственное присоединение, поэтому словосочетание "справедливая аннексия" – по меньшей мере странное.

Напомним, Марин Ле Пен заявила, что аннексия Россией Крыма не была незаконной. СБУ уже направила в МИД письмо для согласования запрета на въезд в Украину Марин Ле Пен.