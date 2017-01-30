Меркель: Мы будем помогать Украине советами

Сотрудничество и дружба между Киевом и Берлином в последние годы стали еще крепче

Германия хочет продолжать помогать Украине словом и делом в широком масштабе. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Берлине.

"Между нашими странами создалось тесное сотрудничество – я бы даже сказала, что дружба. За последние 2,5 лет эта дружба стала еще крепче. Мы хотим продолжать это сотрудничество в атмосфере доверия. Мы хотим помогать Украине словом и делом в широком масштабе", – сказала она.

Меркель поприветствовала реформы, которые сейчас проводятся в Украине. Как отметила канцлер Германии, это сейчас непростые ограничения со стороны МВФ, но Украина выполнила все условия. Она также поприветствовала шаги к экономическому реформированию и всестороннему реформированию всего государства.

"Мы будем предоставлять помощь советами. И мы сегодня также будем обсуждать вопрос Ассоциации. Мы рады, что, несмотря на такие непростые времена и реформы, в стране есть экономический рост", – заявила Меркель.

По данным лидера ФРГ, в Украине на сегодняшний день функционируют 1200 предприятий с немецким капиталом. Осенью прошлого года Киев и Берлин основали совместную торгово-промышленную палату. Немецкий экспорт в Украину за первые три квартала 2016-го года вырос почти на 17%.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко призвал немецкий бизнес активнее инвестировать в Украину.