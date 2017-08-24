Мэттис объяснил, зачем прибыл в Украину

Сегодня, 14:35

Глава Пентагона заверил, что его интересует ситуация на Донбассе

Мэттис на переговорах с Порошенко. Фото: Twitter/Порошенко
Мэттис на переговорах с Порошенко. Фото: Twitter/Порошенко

Министр обороны США Джеймс Мэттис прилетел в Украину, чтоб лучше ознакомиться с ситуацией на Донбассе. Об этом он заявил на брифинге по итогам переговорам с украинским лидером Петром Порошенко, передает 112.ua.

По его словам, США намерены укреплять отношения с Украиной.

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"Думаю, что никакие отношения не остаются прежними, – они укрепляются или ослабляются. Я хочу заверить, что мы намерены укреплять отношения между нашими странами. Я прибыл сюда для того, чтобы лучше понять ситуацию, которой подвергаются ваши бойцы на передовой. Это дает мне возможность активнее выступать в поддержку того, что доложил ваш президент и министр обороны", – сказал Мэттис.

Как сообщал министр обороны США, он намерен дать американскому президенту рекомендации относительно летального оружия для Украины.
США, Донбасс, отношения, Мэттис, министр обороны США

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