Мэттис: "США будут и дальше давить на Россию"

Сегодня, 15:43

Союзники Украины заставят Россию уважать Минские соглашения, пока она не пойдет должным путем, отметил глава Пентагона

Джеймс Мэттис. Фото: americanmilitarynews.com
Джеймс Мэттис. Фото: americanmilitarynews.com

Соединенные Штаты Америки и их союзники будут продолжать оказывать давление на Россию по украинскому вопросу. Об этом сказал на брифинге по итогам переговоров с президентом Украины Петром Порошенко министр обороны США Джеймс Мэттис, передает пресс-служба главы государства.

"Союзники из США будут и дальше оказывать давление на Россию, чтобы заставить ее к уважению Минских соглашений до тех пор, пока Россия не пойдет должным путем".

Он напомнил, что США взяли на себя обязательства по политическим и дипломатическим усилиям для разрешения конфликта, и приветствовал деятельность спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, который координирует с союзниками США усилия в этом процессе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Также Мэттис отметил, что ранее РФ подписала Будапештский меморандум вместе с Великобританией и США, согласно которому все стороны заявляли о своем уважении к независимости и целостности Украины.

"РФ обязалась воздерживаться от применения силы против Украины и угроз применения ядерного оружия. Также в акте о сотрудничестве между НАТО и Россией Москва обязалась уважать территориальную целостность и политическую независимость других стран. К сожалению, РФ не соблюдает духа этих международных обязательств", – подчеркнул глава Пентагона.

Как рассказывал Джеймс Мэттис, США никогда не примут аннексию Россией Крыма и вторжение на Донбасс.
Россия, США, давление, минские соглашения, Мэттис

Вы сейчас просматриваете новость "Мэттис: "США будут и дальше давить на Россию"". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Сергей Мартынец

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Мэттис на переговорах с Порошенко. Фото: Twitter/Порошенко

Мэттис объяснил, зачем прибыл в Украину

Сегодня, 14:35

Глава Пентагона заверил, что его интересует ситуация на Донбассе

Политика

Джеймс Мэттис, фото AFP

Министр обороны США сделал заявление по летальному оружию для Украины

Сегодня, 14:21

Мэттис намерен дать рекомендации Дональду Трампу по военной помощи Киеву

Политика

Порошенко остался доволен переговорами по военной помощи США. Фото: flickr.com/Steve Dock

Порошенко обсудил с Мэттисом летальное оружие для Украины: о чем говорили

Сегодня, 14:09

Поднимался вопрос не только летального оружия, но и других военных средств, отметил президент

Политика

Мэтиис и Порошенко после переговоров. Фото: twitter.com/stsegolko

Порошенко и Мэттис обсудили вопрос противодействия России

Сегодня, 13:43

Были скоординированы действия по восстановлению суверенитета Украины, отметил глава государства

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования