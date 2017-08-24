Мэттис: "США будут и дальше давить на Россию"

Соединенные Штаты Америки и их союзники будут продолжать оказывать давление на Россию по украинскому вопросу. Об этом сказал на брифинге по итогам переговоров с президентом Украины Петром Порошенко министр обороны США Джеймс Мэттис, передает пресс-служба главы государства.

"Союзники из США будут и дальше оказывать давление на Россию, чтобы заставить ее к уважению Минских соглашений до тех пор, пока Россия не пойдет должным путем".

Он напомнил, что США взяли на себя обязательства по политическим и дипломатическим усилиям для разрешения конфликта, и приветствовал деятельность спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, который координирует с союзниками США усилия в этом процессе.

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Также Мэттис отметил, что ранее РФ подписала Будапештский меморандум вместе с Великобританией и США, согласно которому все стороны заявляли о своем уважении к независимости и целостности Украины.

"РФ обязалась воздерживаться от применения силы против Украины и угроз применения ядерного оружия. Также в акте о сотрудничестве между НАТО и Россией Москва обязалась уважать территориальную целостность и политическую независимость других стран. К сожалению, РФ не соблюдает духа этих международных обязательств", – подчеркнул глава Пентагона.

Как рассказывал Джеймс Мэттис, США никогда не примут аннексию Россией Крыма и вторжение на Донбасс.