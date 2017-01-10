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Между Польшей и Украиной может разразиться дипломатический скандал на исторической почве (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7867/19_main.1484034296.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7867/19_tn.1484034296.jpg Политика Варшава намерена направить Киеву ноту в связи со случившимся инцидентом

Между Польшей и Украиной может разразиться дипломатический скандал на исторической почве (видео)

Сегодня, 09:41

Варшава намерена направить Киеву ноту в связи со случившимся инцидентом

Ян Пекло. Фото: &quot;Польское радио&quot;
Ян Пекло. Фото: "Польское радио"

Польша собирается направить ноту Министерству иностранных дел Украины из-за инцидента с памятником погибшим полякам во Львовской области, разрушение которого зафиксировано на обнародованном видео. Об этом сообщил посол Польши в Украине Ян Пекло, передает Gazeta Wyborcza.

"Мы знаем об этом фильме. Утром консул пойдет туда и будет отправлена нота министру иностранных дел Украины", – сказал Ян Пекло накануне поздно вечером РАР.

Как отмечается, разрушение памятника полякам, убитым в 1944 году в несуществующем сейчас селе Гута-Пеняцкая, расположенном на территории нынешней Львовской области, было зафиксировано на видео.

Ранее министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Украина и Польша должны выработать общее видение Волынской трагедии и исторической роли УПА.
Польша, Украина, нота, волынская трагедия, пекло

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Источник:

УНН

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