Между Польшей и Украиной может разразиться дипломатический скандал на исторической почве (видео)

Польша собирается направить ноту Министерству иностранных дел Украины из-за инцидента с памятником погибшим полякам во Львовской области, разрушение которого зафиксировано на обнародованном видео. Об этом сообщил посол Польши в Украине Ян Пекло, передает Gazeta Wyborcza.

"Мы знаем об этом фильме. Утром консул пойдет туда и будет отправлена нота министру иностранных дел Украины", – сказал Ян Пекло накануне поздно вечером РАР.

Как отмечается, разрушение памятника полякам, убитым в 1944 году в несуществующем сейчас селе Гута-Пеняцкая, расположенном на территории нынешней Львовской области, было зафиксировано на видео.

Ранее министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Украина и Польша должны выработать общее видение Волынской трагедии и исторической роли УПА.