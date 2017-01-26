Между Польшей и Украиной нарастает дипломатический конфликт из-за мэра Перемышля

Решение о запрете въезда в Украину для мэра Перемышля Роберта Хомы, вредит польско-украинским отношениям. Об этом заявил вице-министр иностранных дел Польши Ян Дзедзичак, сообщает "Польское радио".

"Без объяснения этой ситуации, без отмены этого решения мы себе не представляем дальнейшего сотрудничества", – заявил Ян Дзедзичак. Он добавил, что в случае, если украинская сторона не отменит это решение, то представители МИД Польши не будут присутствовать на Польско-украинском форуме в Ряшеве, который начинается в пятницу.

Вице-министр сообщил, что таким будет только начало польской реакции, которая будет действительно серьезные последствия.

Ранее Посольство Польши в Киеве направило ноту в Министерство иностранных дел Украины с просьбой предоставить полное объяснение обстоятельств относительно запрета на въезд в страну для мэра Перемышля.

Напомним, Хома не был пропущен украинскими пограничниками. Помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что пограничники выполнили указание "одного из правоохранительных органов Украины". По его словам, Роберту Хоме запрещен въезд в Украину на 5 лет.

Отметим, в Перемышле в декабре 2016 года прошел "Марш орлят". "Орлятами" называют польских добровольцев, которые в 1918-1919 годах воевали против Западноукраинской Народной Республики, а также против советской власти в 1919-1921 годах. В момент прохождения колонны мимо здания Украинского народного центра один из демонстрантов прокричал: "Смерть украинцам!", и участники шествия хором его поддержали. Мероприятие проходило под патронатом мэра Хомы, причем дипломаты обеих стран заявляли, что инцидент на марше не повлияет на отношения Польши и Украины.